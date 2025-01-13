Законопроект, который введет новые правила на рынке аренды, должны принять в 2025 году — Finance.ua

Законопроект, который введет новые правила на рынке аренды, должны принять в 2025 году Сегодня 17:05 — Недвижимость

Законопроект, который введет новые правила на рынке аренды, должны принять в 2025 году

Украинцы просят государство решить ряд жилищных вопросов, связанных с арендой жилья. Речь идет, в частности, об отсутствии социального арендного жилья с доступной арендной платой и государственных программ поддержки граждан для аренды жилья, незащищенных правах арендаторов, а также о том, что большинство договоров аренды заключаются «в тени».

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Об этом стало известно в ходе публичных консультаций, проводившихся для создания законопроекта № 12 377 — «Об основных принципах жилищной политики».

Он уже зарегистрирован 6 января 2025 года и предусматривает создание ряда механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье — в том числе, за счет доступной аренды.

Проблематика

По словам Шуляк, в ходе проведенных публичных консультаций по доработке законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» их участники — украинцы, стремящиеся к улучшению своих жилищных условий, указали на ряд самых актуальных проблем, связанных с арендой жилья. Список возглавили те, которые, по убеждению участников публичных консультаций, волнуют граждан больше всего. Речь идет о:

высокой стоимости аренды жилья;

отсутствии социального арендного жилья с доступной арендной платой;

отсутствии государственных программ поддержки граждан для аренды жилья;

недостаточном количестве предложений на рынке жилья;

незащищенных правах арендаторов;

старых немодернизированных домах, низком качестве жилья;

том, что большинство договоров аренды заключаются «в тени».

Она добавила, что участники публичных консультаций акцентируют также на необоснованно завышенной стоимости риэлторских услуг, незащищенности и неурегулированности рынка арендного жилья, недостатке фонда социального жилья, а также потребности в создании жилых кооперативов (небольших, на несколько квартир) и выделении земельных участков для строительства такого жилья. Кроме этого, украинцы отметили необходимость предохранителей, позволяющих предотвратить приватизацию социального жилья, а также важность создания социального микса для повышения ликвидности жилых комплексов с долей социального или доступного арендного жилья.

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«Все средства идут на аренду, а их можно было бы инвестировать в приобретение жилья. Эта фраза постоянно звучала во время публичных консультаций. Так что в законопроект заложили возможности для того, чтобы исправить это. Так, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов», — отметила Шуляк.

По ее словам, речь также идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное использование. Например, взять в социальную аренду или получить как служебное (т.е. не в собственность — такое жилье нельзя будет приватизировать).

Она сообщила, что законопроект № 12 377 «Об основных принципах жилищной политики» должен быть принят в Парламенте до 4 квартала 2025 года. Это условие получения Украиной средств по программе Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Причем важно, заметила Шуляк, что эти средства в Украину уже начали поступать.

Зарегистрированный законопроект разработан как рамочный. То есть он будет определять общий курс реформы жилищной политики, которую и запустит принятие документа. Следующие законопроекты, которые будут направлять реформу пошагово, разработают в ближайшее время. Так, уже начата работа над следующим — «О фонде жилья социального назначения», в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

По словам Шуляк, именно из фонда социального жилья будет предоставляться жилье в так называемую социальную аренду. В основе ее механизма — ставка оплаты ниже рыночной, то есть совместимая с уровнем доходов. Цена аренды может быть привязана к разным показателям: доходу претендента, средней рыночной цене за аренду, а также к характеристикам жилья и затратности его содержания.

Из фонда социального жилья можно будет арендовать жилье в нескольких форматах. В частности, планируется ввести как долгосрочную аренду, так и краткосрочную. Нардеп отметила важность этого пункта, поскольку гражданам, которые будут претендовать на улучшение жилищных условий таким образом, преимуществом будет не только доступная цена, но и долгосрочность арендных контрактов, если сравнивать с частными собственниками.

Согласно предварительным наработкам, может быть предусмотрено два формата аренды в зависимости от дохода арендатора. То есть определенный процент рыночной стоимости будет платить гражданин, а другую часть будет субсидировать государство. Более того, могут ввести возможность государственной компенсации за аренду жилья.

«В ЕС, откуда и заимствовали эту практику и активно ее адаптируем под украинские реалии, среди механизмов формирования арендной платы социального жилья выделяют доход арендатора и условия, существующие на рынке. То есть арендная ставка там зависит от дохода нанимателя и может быть даже ниже, чем расходы на его фактическое содержание. Вместе с тем арендная ставка зависит и от рыночной цены на такое жилье и рассчитываются как фиксированный процент от аналогичной стоимости на рынке. Например, стоимость может составлять лишь 65% от средней цены аренды у частных собственников», — резюмировала Шуляк.

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