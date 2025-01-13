Жилищная реформа необходима уже много лет, а требование Ukraine Facility может стать пусковым механизмом, — Шуляк Сегодня 09:11

Жилищная реформа необходима уже много лет, а требование Ukraine Facility может стать пусковым механизмом, — Шуляк

Украина обязана начать реформу жилищной политики, которая решит жилищную проблему украинцев, десятилетиями стоящих в квартирных очередях, до конца года. По условиям программы Ukraine Facility, средства по которой уже поступают в Украину, на днях зарегистрированный законопроект № 12 377 должен пройти через сессионный зал до 4 квартала 2025 года.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, правительственный законопроект «Об основных принципах жилищной политики» — № 12 377, был зарегистрирован 6 января 2025 года. Он предполагает создание ряда механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно с помощью нескольких инструментов.

Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов.

Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное использование. Например, взять в социальную аренду или получить как служебное (то есть не в собственность — такое жилье нельзя будет приватизировать)", — отметила Шуляк.

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В то же время она подчеркнула: зарегистрированный законопроект разработан как рамочный. То есть он будет определять общий курс реформы жилищной политики, которую и запустит принятие документа. Следующие законопроекты, которые будут руководить реформой пошагово, разработают в ближайшее время.

Так, уже начата работа над следующим — «О фонде жилья социального назначения», в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопрос, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

Шуляк подчеркнула: законопроект должен быть принят в парламенте до 4 квартала 2025 года. Это — условие получения Украиной средств по программе Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Причем важно, заметила Шуляк, что эти средства в Украину уже начали поступать.

«Как мы уже видим, в большинстве своем законопроекты с пометкой Ukraine Facility проходят через сессионный зал достаточно быстро — по ним не возникает каких-либо существенных возражений. Все понимают, что в случае невыполнения Украиной обязательств, прописанных в Ukraine Facility, мы не сможем получить средства, которые необходимы для нашего восстановления. Надеюсь, что и у законопроекта № 12 377, который запустит реформу жилищной политики, нет других вариантов», — резюмировала Шуляк.

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