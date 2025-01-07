Что будет с ценами на жилье: мнения экспертов — Finance.ua

Что будет с ценами на жилье: мнения экспертов Сегодня 13:03 — Недвижимость

Что будет с ценами на жилье: мнения экспертов

В 2023 году многие эксперты говорили о выходе из начавшегося кризиса. Тогда пошло увеличение спроса на жилье, особенно в западной части страны. Это позволило запустить многие замороженные с начала войны строительные площадки и дало толчок появлению новых проектов.

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Но уже в 2024 году положительные тенденции пошли на убыль. Спрос на квартиры, несмотря на государственные программы льготного кредитования «єОселя» и жилищные сертификаты «єВідновлення», начал снижаться. Причем по всей стране, включая западные области.

Эксперты называют сразу несколько причин спада.

Во-первых, в 2024 году уже не было эффекта низкой сравнительной базы, как в 2023 году. «В позапрошлом году рынку было несложно расти в цифрах, ведь статистику сравнивали с 2022 годом, а после начала войны строительная отрасль и сделки на вторичном рынке на несколько месяцев вообще были парализованы», — говорит Пита.

Во-вторых, по словам Ирины Михалевой, одним из самых серьезных вызовов для рынка недвижимости в 2024 году оказался «напряженный информационный фон».

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«Потенциальные покупатели жилья оказались в ситуации полной неопределенности. Фактически весь год нужно было чего-то ждать — то в какой редакции примут закон о мобилизации, то чем закончатся выборы в США, и, главное, — что будет с „военными“ перспективами. Каждый такой „инфоповод“ заставлял покупателей замирать, откладывая решение о приобретении недвижимости на потом. Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте недвижимости бизнес-класса», — отмечает Михалева.

Застройщики говорят, что продажи жилья в 2024 году двигали в основном государственные программы — « єОселя «и «єВідновлення». «Прежде всего речь идет о жилье комфорт-класса. Покупали его в основном участники программы «єОселя» и те, кто оформил рассрочку от застройщика. Доля клиентов, которые покупают квартиры с полной предоплатой, крайне незначительна», — отметила Михалева.

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На столичной вторичке, по словам Ирины Луханиной, быстро продавались только квартиры, по которым владельцы были готовы к торгу, а также «уникальное» жилье, например в востребованном ЖК, с хорошими ремонтами и т. п.

Еще хуже обстоят дела в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

Как рассказал директор филиала харьковской оценочной компании «Аргумент» Евгений Добровольский, в 2024 году спрос на жилье в их регионе существенно упал.

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«Но предложений тоже немного. Среди владельцев почти нет желающих продавать жилье по текущим ценам, многие рассчитывают на прекращение боевых действий и рост цен на недвижимость. А пока этого не произошло — просто „консервируют“ объекты. Поэтому сделок было крайне мало, а все происходившие заключались по ценникам на 30% ниже, чем в 2023 году. Причем „єОселя“ и „єВідновлення“ тоже фактически не работали и на рынок практически не влияли. Первичка также почти остановилась — не достраивали даже объекты, которые ранее начали», — рассказал Добровольский.

Размышляя о спросе на жилье, Ирина Михалева говорит, что он и дальше будет сильно зависеть от экономической и политической ситуации в стране. «Правило — чем больше спокойствия в информационном поле, тем больше людей готовы вкладываться в приобретение квартир, — касается прежде всего инвестиционного жилья. Украинцы, для которых остро стоит вопрос приобретения квартиры для себя, например, внутренние переселенцы, будут ориентироваться главным образом на государственные программы по льготной ипотеке и компенсации за разрушенное жилье. И здесь все зависит от финансирования и условий по госпрограммам», — говорит Михалева.

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