Тренды рынка недвижимости: что мотивирует украинцев искать жилье — Finance.ua

Тренды рынка недвижимости: что мотивирует украинцев искать жилье Сегодня 17:03 — Недвижимость

Тренды рынка недвижимости: что мотивирует украинцев искать жилье

Основной причиной покупки жилья остается желание изменить условия проживания. Такой ответ выбрали 47% респондентов в 2024 году, что всего на 1% меньше, чем в прошлом году.

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Среди ключевых изменений:

уменьшение интереса к жилью большей площади — 20% в 2024 году против 23%,

в 2023 году желание повысить уровень жизни также снизилось с 21% до 19% возрос интерес к жилью меньшей площади — с 7% до 9%.

Поиск жилья в другом районе города остается стабильным — 9% в 2024 году (10% в 2023 году). 45% опрошенных отметили, что стремятся жить отдельно, и этот показатель несколько вырос по сравнению с прошлым годом (44%).

Однако некоторые аспекты этого драйвера уменьшились: желание жить отдельно от родителей — 14% (16% в 2023 году); необходимость отдельного жилья для детей — 11% (12% в 2023 году); стремление жить с партнером раздельно — 10% (13% в 2023) году) 19% покупателей мотивируются другими потребностями, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Самым распространенным уточненным ответом стал интерес к рынку недвижимости — 16% (13% в 2023 году).

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Инвестирование в недвижимость постепенно отходит на второй план — 18% в 2024 году против 21% в 2023 году.

В частности, инвестиции для заработка на аренде или перепродаже уменьшились до 11% (12% в 2023 году). Инвестирование без плана на прибыль — 10% (11% в 2023 году). Мотивы переезда из-за работы остаются стабильными — 8% в 2024 году.

Военные причины, такие как разрушение жилья или необходимость смены местожительства, выросли до 7% в 2024 году (6% в 2023 году).

Тенденции на рынке недвижимости

Исследование показывает, что украинцы все больше ценят практичность и адаптируются к новым реалиям.

Покупатели обращают внимание на жилье, которое обеспечивает оптимальные условия за умеренную стоимость, а инвестиции уступают место стремлению к собственному комфорту. Для застройщиков и риелторов эти тенденции являются важными сигналами.

Акцент на удобстве, прозрачных условиях приобретения и адаптации предложений под запросы клиентов будет способствовать повышению активности на рынке недвижимости. Напомним, в 2024 году украинцы оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму, превысившую даже показатели довоенного 2021 года.

Добиться таких результатов удалось благодаря государственным программам, позволяющим приобрести жилье по льготным условиям.

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