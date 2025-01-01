Что ждать на рынке недвижимости в 2025 году — Finance.ua

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Что ждать на рынке недвижимости в 2025 году

Недвижимость
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Что ждать на рынке недвижимости в 2025 году
Что ждать на рынке недвижимости в 2025 году, freepik
Рынок недвижимости Украины в 2025 г. будет демонстрировать умеренный рост спроса и цен, особенно в сегменте аренды и новостроек.
Такой прогноз озвучили эксперты сайта «OLX Недвижимость».
Цены на квартиры и дома в 2024 году выросли в большинстве городов, в частности в западных и центральных областях Украины. В то же время цены снижаются в восточных регионах, а также в Днепре, Сумах, Запорожье и Херсоне. Лидером по росту стоимости 1-, 2- и 3-комнатных квартир стало Ровно.
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Рынок аренды в 2024 году в целом отличился ростом. Вызовы, с которыми столкнулись украинцы — вынужденные переезды, эвакуация, потребность в жилье для военных, смена города из-за работы стали толчком для развития сегмента. Спрос на долгосрочную аренду вырос на 8.4% (по сравнению с уровнем 2023) и на 8% превысил довоенный 2021 год.
На вторичном рынке продажи/покупки жилья существенных изменений цен в долларах не прогнозируется, хотя возможно влияние изменений в налогообложении сделок. Программа «єОселя» продолжит поддерживать этот сегмент, но ее расширение на большую аудиторию и жилье в возрасте до 3 лет может переориентировать спрос на первичный рынок. В 2025 году покупатели будут отдавать предпочтение готовым квартирам или домам или находящимся на завершающей стадии строительства, чтобы быстрее заселиться.
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Учитывая подорожание строительных материалов и рост оплаты труда из-за дефицита рабочей силы, цены на первичном рынке вырастут, особенно в Киеве и Львове — городах с высоким уровнем миграции и интересом инвесторов.
Рынок долгосрочной аренды, вероятно, продолжит расти из-за миграции населения в более безопасные регионы и неопределенности, которая заставляет потенциальных покупателей выбирать аренду вместо покупки. Повышение спроса на фоне сокращения предложений повлечет за собой рост цен на аренду, особенно в западных и центральных областях.
В 2025 году количество предложений на рынке аренды может возрасти, если продавцы, не найдя покупателей, решат сдавать недвижимость как минимум для покрытия коммунальных расходов как максимум — для получения прибыли.
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Спрос на посуточную аренду также будет расти, особенно в летний период, благодаря внутреннему туризму, рабочим командировкам и встречам семей, разделенных войной.
Определяющими факторами, которые будут драйвить рынок в 2025 году, остаются безопасность, стабильность энергосектора, экономики и платежеспособность населения.
В целом 2025 год станет годом осторожного обновления рынка, что будет зависеть от экономической и социальной стабильности, доверия инвесторов и ситуации на фронте.
По материалам:
Finance.ua
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