Где дороже и дешевле всего жить в Европе: аренда жилья (инфографика) — Finance.ua
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Где дороже и дешевле всего жить в Европе: аренда жилья (инфографика)

Недвижимость
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Где дороже и дешевле всего жить в Европе: аренда жилья (инфографика)
Где дороже и дешевле всего жить в Европе: аренда жилья (инфографика)
Украинцы вынуждены искать убежища за пределами своей страны. Но вместе с освоением новых стран приходится адаптироваться и к новым реалиям стоимости жилья. В этом материале Finance.ua расскажет, сколько стоит посуточная и помесячная аренда жилья в Европе.

Сколько стоит арендовать жилье в Европе

Рынок аренды недвижимости в Европе переживает сложные времена. Из-за ряда факторов сформировался острый дефицит жилья, повлекший за собой существенное подорожание.
К примеру, в Эстонии на конец 2023 года цены подскочили на 22% по сравнению с 2022 годом. В Восточной Европе дефицит жилья связывают с наплывом беженцев из Украины.

Наибольший рост

В 2024 году наибольший рост стоимости аренды был зафиксирован в Будапеште (на 42,9%), Гааге (на 27,8%) и Утрехте (на 25,8%).
В среднем стоимость аренды квартиры в Европе в 2024 году выросла на 9,6% по сравнению с предыдущим годом.
Самые высокие цены на аренду однокомнатной квартиры зафиксировали в следующих городах:
Где дороже и дешевле всего жить в Европе: аренда жилья (инфографика)
В то же время, проживание в некоторых европейских городах требует значительно меньших затрат.

Бюджетные предложения

К примеру, в Таллинне (Эстония), где стоимость аренды стартует от 400 евро в месяц.
В Риге (Латвия) — от 450 до 900 евро в месяц.
В Бухаресте (Румыния) — от 400 до 700 евро в месяц. В Кракове (Польша), Праге (Чехия) и Лиссабоне (Португалия) — от 700 евро. Однако конечная цена зависит от района и характеристик помещения.
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Напомним, по сравнению с концом августа наибольший рост числа получателей временной защиты зафиксирован в:
  • Германии (+7005 человек, +0,6%);
  • Польше (+4645 человек, +0,5%);
  • Испании (+3170 человек, +1,5%).

Справка Finance.ua:

  • Как рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько, многие представители уязвимых категорий уехали за границу, ведь там легче выживать. Для матерей с детьми, например, созданы лучшие условия, а социальные выплаты гораздо выше, напоминает собеседница. По ее мнению, беженцы будут возвращаться по разным причинам.
  • «Во-первых, к нашим гражданам, которые бежали от войны, пока довольно лояльно относятся. И в принимающих странах пока не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения бесплатного жилья, социальных выплат. Но это все временно. Это когда-нибудь закончится», — считает Людмила Черенько.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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