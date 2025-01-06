Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье — Finance.ua

Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье Сегодня 11:02 — Недвижимость

Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье

Кабинет Министров утвердил законопроект, который вводит новую систему обеспечения граждан Украины жильем с помощью механизмов социального и служебного жилья, доступной ипотеки и создания специализированных жилищных фондов.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на своей странице в Facebook.

«Правительство во время первого в этом году заседания одобрило законопроект „Об основных принципах жилищной политики“. Далее его будет рассматривать Рада», — говорится в сообщении.

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По ее словам, нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

«Это документ, напоминающий старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта, с прогнившими трубами и трещинами в стенах», — прокомментировала Шуляк.

Проблемы, десятилетиями накапливавшиеся в жилищной сфере, выглядят так:

около 600 тыс. очередников на жилье без всякой надежды на его получение;

отсутствие социальной аренды жилья, маневрового жилищного фонда;

примитивное законодательное регулирование вопроса арендного жилья;

слабая государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ;

устаревший жилищный фонд.

«А теперь эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной. Понимая насущность изменений, реформирование жилищной политики стало одним из ключевых приоритетов Facility Plan — комплексного плана реформ по принципу: „Сначала действия, потом деньги“. Имплементация эта реформа запланирована на четвертый квартал 2025 года», — добавила она.

Основная цель законопроекта — предоставить гражданам действенные механизмы реализации их права на жилье и избежать правовых коллизий.

В законопроекте предусмотрено:

создание эффективной кредитно-ипотечной политики (льготная ипотека, компенсация стоимости жилья, аренда с выкупом, лизинг);

запуск револьверного жилищного фонда, который будет постоянно обновляться;

развитие социально-арендного и служебного жилья;

все процедуры будут проходить через Единую информационно-аналитическую систему, которая обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;

утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые станут ее частями.

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