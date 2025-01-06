Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье — Finance.ua

Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье
Кабинет Министров утвердил законопроект, который вводит новую систему обеспечения граждан Украины жильем с помощью механизмов социального и служебного жилья, доступной ипотеки и создания специализированных жилищных фондов.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на своей странице в Facebook.
«Правительство во время первого в этом году заседания одобрило законопроект „Об основных принципах жилищной политики“. Далее его будет рассматривать Рада», — говорится в сообщении.
По ее словам, нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.
«Это документ, напоминающий старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта, с прогнившими трубами и трещинами в стенах», — прокомментировала Шуляк.
Проблемы, десятилетиями накапливавшиеся в жилищной сфере, выглядят так:
- около 600 тыс. очередников на жилье без всякой надежды на его получение;
- отсутствие социальной аренды жилья, маневрового жилищного фонда;
- примитивное законодательное регулирование вопроса арендного жилья;
- слабая государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ;
- устаревший жилищный фонд.
«А теперь эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной. Понимая насущность изменений, реформирование жилищной политики стало одним из ключевых приоритетов Facility Plan — комплексного плана реформ по принципу: „Сначала действия, потом деньги“. Имплементация эта реформа запланирована на четвертый квартал 2025 года», — добавила она.
Основная цель законопроекта — предоставить гражданам действенные механизмы реализации их права на жилье и избежать правовых коллизий.
В законопроекте предусмотрено:
- создание эффективной кредитно-ипотечной политики (льготная ипотека, компенсация стоимости жилья, аренда с выкупом, лизинг);
- запуск револьверного жилищного фонда, который будет постоянно обновляться;
- развитие социально-арендного и служебного жилья;
- все процедуры будут проходить через Единую информационно-аналитическую систему, которая обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;
- утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые станут ее частями.
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