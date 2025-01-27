Закончится ли криптовалютное безумие в США катастрофой: мнение экспертов — Finance.ua

Закончится ли криптовалютное безумие в США катастрофой: мнение экспертов Сегодня 21:33 — Криптовалюта

Закончится ли криптовалютное безумие в США катастрофой: мнение экспертов

Президент США Дональд Трамп обещал, что цифровые активы будут играть решающую роль в инновациях, экономическом развитии и международном лидерстве страны. Некоторые эксперты опасаются, что решение нового американского лидера приведет к катастрофе.

Издание The Economist пишет, что администрация Байдена прилагала все усилия, чтобы не допустить проникновения криптоиндустрии на Уолл-стрит. Жесткие правила делали хранение цифровых активов от имени клиентов непомерно дорогостоящим для банков и не давали им возможности создавать собственные криптопродукты, например стейблкоины — токены, привязанные к доллару или другим активам. Теперь все может измениться.

21 января Тревис Гилл, временный глава FDIC, заявил, что хочет, чтобы регулирование криптовалют было более прозрачным, и что все законопослушные клиенты должны иметь доступ к банковским счетам. Криптовалютная индустрия долгое время не имела такой возможности из-за опасений по поводу отмывания денег.

Читайте также Биткоин упал ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах

23 января Комиссия по ценным бумагам и биржам сменила свое руководство так, что финансовые учреждения больше не должны учитывать в своих балансах криптоактивы, хранящиеся от имени клиентов.

Эти изменения коснутся практически всех учреждений на Уолл-стрит. Брайан Мойнихан, исполнительный директор Bank of America, заявил, что банки примут криптовалюты , такие как стейблкоины, которые могут облегчить транзакции. Многие экспериментируют с криптотокенами, которые передают право собственности на доли в фондах денежного рынка. Они также намерены развивать торговлю и хранение криптоактивов, когда будут известны все нюансы нового режима регулирования. В этой связи ожидается, что некоторые учреждения, возможно, приобретут криптовалютные компании.

Читайте также Как рост Bitcoin привлек внимание пенсионных фондов к криптовалютам

Дилан Уолш из консалтинговой компании Oliver Wyman считает, что может произойти и обратная ситуация: криптовалютные компании будут покупать учреждения с банковскими лицензиями, которые позволяют принимать депозиты и выдавать кредиты.

Однако традиционные финансы и криптоиндустрия не во всем согласны. Наибольший спорный момент касается платежных «рельсов» Федеральной резервной системы. Около 9000 компаний имеют мастер-счета в центральном банке, позволяющие производить платежи без посредников, что снижает стоимость и сложность транзакций. Некоторые криптокомпании уже подавали заявки на открытие мастер-счетов, но им либо отказали, либо их документы все еще на рассмотрении.

Традиционные банки удовлетворены таким положением дел. Институт банковской политики и Американская ассоциация банкиров поддержали право ФРС блокировать доступ к мастер-счетам. Они отметили необходимость защиты от кредитного риска, риска кибербезопасности и репутационного риска, особенно связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читайте также 14% американцев купили мемкоин Трампа

Есть также опасения по поводу волатильности криптовалют. Стивен Келли из Йельского университета говорит, что его беспокоят последствия «связи между происходящим в ценах на криптовалюты и происходящим с банками». Если колебания на криптовалютном рынке будут влиять на банковские депозиты, учреждения станут более уязвимыми. По его словам, именно это произошло с Silvergate и Signature, двумя обвалившимися в 2023 году криптовалютными банками.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.