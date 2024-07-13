Заказать разрешения на нерегулярные автомобильные перевозки теперь можно онлайн: как это сделать — Finance.ua

Заказать разрешения на нерегулярные автомобильные перевозки теперь можно онлайн: как это сделать
В Украине упростили получение разрешений на нерегулярные автомобильные перевозки. Теперь заказать разрешения можно онлайн в электронном кабинете.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.
В сообщении отмечают, что ранее перевозчикам приходилось ездить непосредственно в пункты выдачи и заказывать разрешения на месте, что занимало много времени и требовало дополнительных ресурсов, а самое главное — не было предсказуемости о наличии разрешения.
Цифровые процессы способствуют быстрому получению необходимых документов без дополнительных затрат и минимизируют коррупционные риски. Благодаря этому международные перевозки становятся доступнее и удобнее для всех участников рынка.
Как заказать разрешения на нерегулярные перевозки онлайн
- зайдите в электронный кабинет перевозчика;
- выберите раздел «Мои документы»;
- перейдите в подраздел «Заказ»;
- укажите номер транспортного средства без пропусков латинскими буквами и кириллицей;
- просмотрите остатки разрешений и добавьте заказ;
- выберите параметры (страна, год, вид разрешения);
- заказ считается проведенным, если имеет статус «Проведено»;
- срок действия заказа составляет 168 часов (7 суток);
- оплатите заказ в течение 7 дней.
В Минвосстановления напоминают, что пассажирским перевозчикам доступны разрешения на нерегулярные перевозки в наиболее запрашиваемые страны в летний сезон, например Турцию, Румынию, Болгарию, Грецию.
Все доступные разрешения можно найти по ссылке.
Напомним, в Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе.
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