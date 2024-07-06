Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция
Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция
В Украине одинокие родители могут получить денежное пособие онлайн.
Об этом сообщили специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Алгоритм действий

1. Прежде всего, вам необходимо зайти на Портал «Дія».
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2. Далее нажмите кнопку «Подать заявление» и авторизуйтесь любым из доступных способов:
  • BankID;
  • «Дія.Підпис»;
  • ЭЦП/КЭП.
3. Сведения о заявителе (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и т. п.) «Дія» подтянет автоматически. Если Вы являетесь внутренне перемещенным лицом, следует дополнительно заполнить адрес фактического местожительства.
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4. Укажите, получали ли вы этот тип пособия ранее.
5. Укажите данные о детях, на которых необходимо начислить помощь (ФИО ребенка, семейную связь (сын или дочь), реквизиты свидетельства о рождении ребенка), а также свое семейное положение.
Для заполнения этой информации следует нажать дополнительное окошко «добавить сведения о ребенке», а также обязательно дать согласие на проверку данных из ГРАГС. Запись о рождении ребенка подтянется из данных ГРАГС.
Если запись о рождении ребенка не подтягивается (например, ребенок рожден за границей), оформить пособие можно будет только лично обратившись в ЦПАУ/органы соцзащиты/исполнительного органа сельского, поселкового совета.
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6. Выберите способ получения пособия: на банковский счет или отделение «Укрпочты».
7. Заполните данные о членах семьи, а также укажите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам семьи.
При необходимости дополнительно можно подгрузить скан-копию документов о заболевании ребенка.
8. Проверьте сформированное заявление и декларацию, подписываем ЭЦП или «Дія.Підпис» и нажмите кнопку «Отправить».
Напомним, воспитание финансовой грамотности у детей важно для их будущего финансового благосостояния. Один из способов научить ребенка основам управления деньгами — предоставить ему возможность пользоваться банковской картой.

Детские карты: лучшие предложения от украинских банков

По материалам:
Finance.ua
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