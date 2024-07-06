Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция Сегодня 17:29 — Личные финансы

Как одиноким родителям оформить пособие на ребенка онлайн: пошаговая инструкция

В Украине одинокие родители могут получить денежное пособие онлайн.

Об этом сообщили специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Алгоритм действий

1. Прежде всего, вам необходимо зайти на Прежде всего, вам необходимо зайти на Портал «Дія»

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2. Далее нажмите кнопку «Подать заявление» и авторизуйтесь любым из доступных способов:

BankID;

«Дія.Підпис»;

ЭЦП/КЭП.

3. Сведения о заявителе (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и т. п. ) «Дія» подтянет автоматически. Если Вы являетесь внутренне перемещенным лицом, следует дополнительно заполнить адрес фактического местожительства.

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4. Укажите, получали ли вы этот тип пособия ранее.

5. Укажите данные о детях, на которых необходимо начислить помощь (ФИО ребенка, семейную связь (сын или дочь), реквизиты свидетельства о рождении ребенка), а также свое семейное положение.

Для заполнения этой информации следует нажать дополнительное окошко «добавить сведения о ребенке», а также обязательно дать согласие на проверку данных из ГРАГС. Запись о рождении ребенка подтянется из данных ГРАГС.

Если запись о рождении ребенка не подтягивается (например, ребенок рожден за границей), оформить пособие можно будет только лично обратившись в ЦПАУ/органы соцзащиты/исполнительного органа сельского, поселкового совета.

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6. Выберите способ получения пособия: на банковский счет или отделение «Укрпочты».

7. Заполните данные о членах семьи, а также укажите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам семьи.

При необходимости дополнительно можно подгрузить скан-копию документов о заболевании ребенка.

8. Проверьте сформированное заявление и декларацию, подписываем ЭЦП или «Дія.Підпис» и нажмите кнопку «Отправить».

Напомним, воспитание финансовой грамотности у детей важно для их будущего финансового благосостояния. Один из способов научить ребенка основам управления деньгами — предоставить ему возможность пользоваться банковской картой.

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