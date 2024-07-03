На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус — Finance.ua

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На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус

Личные финансы
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На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус
На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус
Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий.
Согласно п. 3 Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии рф не достигло 18 лет (совершеннолетия), и в результате:
  • получил ранение, контузию, увечье;
  • подвергся физическому, сексуальному насилию;
  • был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;
  • привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно содержался, в том числе в плену;
  • подвергся психологическому насилию.
Куда обращаться за получением статуса? Можно обратиться с заявлением в службу по делам детей:
  • по задекларированному/зарегистрированному месту жительства/нахождения ребенка как внутренне перемещенного лица;
  • по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной рф;
  • по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Какие документы следует подать, чтобы получить статус «ребенок войны»

1. Заявление о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Заверенные копии документов:
  • свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;
  • документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;
  • справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);
  • паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);
  • паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
  • выписки из реестра территориальной громады (при наличии).

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Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса ребенка войны (медицинские документы, материалы уголовных производств, заключения экспертиз, документы, подтверждающие гибель человека в результате войны и т. п.).
Обратите внимание! Получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, находясь за границей, на данный момент невозможно.

Социальные гарантии и льготы

Как говорят специалисты, получение ребенком такого статуса не подкреплено предоставлением отдельного вида социальной помощи. В то же время дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на:
  • первоочередное право на зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного образования — это существенная льгота, особенно в условиях дефицита мест в детских садах;
  • бесплатное питанием в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности — это также существенная помощь для родителей, поскольку позволяет сэкономить существенную сумму денег в месяц, особенно, если в семье воспитывается несколько детей.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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