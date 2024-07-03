На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус — Finance.ua

На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус Сегодня 08:32 — Личные финансы

На какие льготы могут рассчитывать дети войны и как получить этот статус

Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий.

Согласно п. 3 Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии рф не достигло 18 лет (совершеннолетия), и в результате:

получил ранение, контузию, увечье;

подвергся физическому, сексуальному насилию;



был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;



привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;



незаконно содержался, в том числе в плену;



подвергся психологическому насилию.



Куда обращаться за получением статуса? Можно обратиться с заявлением в службу по делам детей:

по задекларированному/зарегистрированному месту жительства/нахождения ребенка как внутренне перемещенного лица;

по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной рф;



по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.



Какие документы следует подать, чтобы получить статус «ребенок войны»

1. Заявление о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Заверенные копии документов:

свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

документа, удостоверяющего личность заявителя;



документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;



справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);



паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);



паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);



выписки из реестра территориальной громады (при наличии).



Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса ребенка войны (медицинские документы, материалы уголовных производств, заключения экспертиз, документы, подтверждающие гибель человека в результате войны и т. п. ).

Обратите внимание! Получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, находясь за границей, на данный момент невозможно.

Социальные гарантии и льготы

Как говорят специалисты, получение ребенком такого статуса не подкреплено предоставлением отдельного вида социальной помощи. В то же время дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на:

первоочередное право на зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного образования — это существенная льгота, особенно в условиях дефицита мест в детских садах;

бесплатное питанием в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности — это также существенная помощь для родителей, поскольку позволяет сэкономить существенную сумму денег в месяц, особенно, если в семье воспитывается несколько детей.



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