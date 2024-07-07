«єДозвіл»: предприниматели смогут получать лицензии на портале «Дія» — Finance.ua
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«єДозвіл»: предприниматели смогут получать лицензии на портале «Дія»

Технологии&Авто
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«єДозвіл»: предприниматели смогут получать лицензии на портале «Дія»
«єДозвіл»: предприниматели смогут получать лицензии на портале «Дія»
Кабинет министров дал старт проекту «єДозвіл», который позволит получать лицензии и разрешения для бизнеса прямо на портале «Дія».
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
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Федоров объяснил, что раньше, чтобы получить лицензию, нужно было ехать в учреждение, тратя на это время, однако теперь с Действием, по его словам, все будет гораздо проще и без коррупционных рисков.
«Предприниматели смогут удобно в несколько кликов через портал „Дія“ подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать админуслуги или подавать жалобы», — рассказал министр.
По его словам, уже на первом этапе будут доступны лицензии и декларации в сфере охраны труда, а с сентября можно получить лицензию на ветеринарную деятельность. Список сфер и услуг будет постепенно расширяться.
«єДозвіл»: предприниматели смогут получать лицензии на портале «Дія»
«Как это будет на самом деле. Условно, вы хотите начать ветеринарную практику, но для этого нужно получить лицензию от Госпродпотребслужбы. Раньше нужно было собирать заявление, копии нужных документов и везти в Госпродпотребслужбу. Скоро это все можно будет сделать в несколько кликов на портале «Дія», — объяснил Федоров.
Министр отметил, что система автоматически проверит документы, которые пользователь загрузит, и если все ок, через несколько минут выдаст разрешение или лицензию. Если система видит риск, то заявление рассмотрит представитель госоргана, в таком случае ответ будет в течение 10 дней.
По материалам:
Finance.ua
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