Федоров сообщил о старте бета-теста электронного бронирования в «Дія» — Finance.ua

Федоров сообщил о старте бета-теста электронного бронирования в «Дія» Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Федоров сообщил о старте бета-теста электронного бронирования в «Дія»

В четверг, 4 июля, анонсировали бета-тестирование электронного бронирования в «Дія», оно уже стартовало, продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.

Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве.

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«Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал „Дія“. Нормативная база уже тоже есть. Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные, и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить», — сказал министр.

Также Михаил Федоров рассказал, над чем сейчас работает министерство и какие задачи приоритетны для его команды.

«Сейчас с командой работаем над стратегическими ОКР, которые станут нашим новым вектором развития. Приоритетом и важным фокусом остается создание условий для развития технологического бизнеса», — сообщил Федоров.

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По его словам, в планах — совершенствовать условия работы Дія City. Сейчас к пространству уже присоединились 1100+ украинских и мировых компаний.

«В этом году планируем расширить виды деятельности в области MedTech и HealthCare. В том числе и те, которые разрабатывают бионические протезы, занимаются производством электромобилей», — добавил министр.

Сейчас министерство вместе с бизнесом работает над платформой, что поможет украинским ІТ-компаниям более эффективно налаживать сотрудничество с глобальными игроками, а также позволит мировым компаниям искать надежных поставщиков ІТ-сервисов и услуг из Украины.

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Также среди планов — совместная с британским правительством программа UK-Ukraine TechBridge. Она открывает новые возможности для сотрудничества между украинскими и британскими компаниями, привлечения инвестиций в украинский ІТ-сектор, повышения технологических скилов украинцев. Программа поможет украинским стартапам привлечь финансирование от британских корпоративных и венчурных инвесторов", — подытожил Федоров.

Dou По материалам:

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