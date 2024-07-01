В «Дія» можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные — Finance.ua
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В «Дія» можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные

Личные финансы
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В «Дія» можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные
В «Дія» можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные
В «Дія» добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Кабмин принял постановление, которое позволит отражать в «Дія"медицинские данные», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что пользователи смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО). А также подать декларацию о выборе врача или наоборот — прекратить действие декларации.
Кроме того, в «Дія» можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЭСЗО, если какая-либо информация больше не актуальна. Например, номер телефона, фамилия или место жительства.
На первом этапе в «Дія» пользователи смогут:
  • зарегистрировать себя как пациента в ЭСЗО
  • подавать декларации о выборе врача — семейного врача, терапевта или педиатра
  • пересматривать ранее поданные декларации, а при необходимости прекратить действие декларации с предыдущим врачом
  • изменить свои персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЭСЗО
В дальнейшем функционал будет постепенно расширяться.
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Напомним, на портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства.
Услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий:
  • Харьковская — Двуречанская община;
  • Запорожская — Водянская, Степногорская общины;
  • Херсонская — Бехтерская, Мирненская, Тавричанская, Таврийская общины;
  • Донецкая — Кальчицкая, Никольская общины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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