В Україні стало доступним онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі — Finance.ua

В Україні стало доступним онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі
Українські юридичні та фізичні особи отримали нову можливість для підписання документів з європейськими партнерами.
Система електронного документообігу Schrift (Шрифт) запровадила функцію, яка дозволяє використовувати як українські, так і європейські кваліфіковані електронні підписи (КЕП) на одній платформі.
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Раніше повідомлялося, що у листопаді 2022 року уряд України затвердив порядок проведення експериментального проєкту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом. Україна стала першою і поки що єдиною країною поза Євросоюзом, яка отримала цю можливість.
«У системі Шрифт відтепер можна використовувати не лише українські, а й європейські ключі КЕП. Для підписання не потрібно встановлювати спеціальні програми, достатньо веб-браузера. Контрагент може підписати документ безкоштовно, навіть без створення свого акаунта — у гостьовому інтерфейсі», — пояснив Григорій Луцай, керівник компанії «Острин ЛТД», розробника системи електронного документообігу (Шрифт).
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Ці електронні підписи мають юридичну силу як в Україні, так і в Євросоюзі. Верифікацію підпису можна здійснити безпосередньо в системі Шрифт або через офіційні ресурси, такі як czo.gov.ua та ec.europa.eu.
У Євросоюзі не використовують алгоритм підписання ДСТУ, що застосовується в більшості сертифікатів ключів, які випускаються в Україні. Тому Мінцифри у своїй інформації рекомендує використовувати українські КЕПи з міжнародним сертифікатом, наприклад Дія.Підпис.
До взаємного визнання українських та європейських КЕПів, діє порядок, що дозволяє визнавати українські КЕПи в Євросоюзі як удосконалені. Вони нижчі за рівнем довіри, але також мають силу доказу в європейських судах.
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