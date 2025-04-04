Зафиксирован самый большой обвал цен на нефть за три года — Finance.ua

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Зафиксирован самый большой обвал цен на нефть за три года

Энергетика
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Зафиксирован самый большой обвал цен на нефть за три года
Зафиксирован самый большой обвал цен на нефть за три года
В четверг, 3 апреля, произошло резкое падение цен на нефть. В этот день было зафиксировано самое резкое падение с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.
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Как пишет агентство, падение произошло после того, как ОПЕК+ согласилось на неожиданное увеличение добычи нефти. Это случилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных импортных пошлин.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на отметке 70,14 доллара за баррель, снизившись на 4,81 доллара или на 6,42% (цена на момент публикации — ровно 70 долларов за баррель). Кроме того, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate закрылись на отметке 66,95 доллара за баррель, снизившись на 4,76 доллара или на 6,64% (цена на момент публикации — 66,80 доллара за баррель).
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Reuters пишет, что цена на нефть марки Brent находится на пути к наибольшему процентному падению с 1 августа 2022 года, а цена на нефть марки WTI — к наибольшему падению с 11 июля 2022 года. Ранее на встрече министров в четверг, страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем развитии плана по увеличению добычи нефти, намереваясь вернуть на рынок в мае 411 тысяч баррелей в день вместо изначально запланированных 135 тысяч баррелей в день.
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«Экономика и спрос на нефть неразрывно связаны. Рынки все еще осмысливают введенные тарифы, но сочетание увеличения добычи нефти и ухудшение глобального экономического прогноза оказывает понижающее давление на цены на нефть, что может ознаменовать новую главу на нестабильном рынке», — сказала Энджи Гильдеа, руководитель энергетического сектора KPMG в США.
Также издание добавило, что цены на нефть изменились примерно на 4% еще до встречи, поскольку инвесторы опасались, что тарифы Трампа приведут к эскалации мировой торговой войны, сдерживанию экономического роста и ограничению спроса на топливо.
В январе 2025 года цены на нефть стали снижаться после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК пересмотреть их.
В первую неделю после инаугурации избранный президент США объявил о широкомасштабных мерах по увеличению добычи нефти и газа.
По материалам:
ua.news
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