Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ — Finance.ua

Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ Сегодня 06:45 — Энергетика

Страны Европы в марте текущего года получили из терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) 12,683 млрд кубометров (в сжиженном виде это 9,756 млн тонн), что является абсолютным рекордом за историю европейской газовой отрасли. Рост к показателю марта 2024 года составляет 19%.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe

Общий уровень использования регазификационных мощностей в марте достиг 54%. В марте в среднем Европа получала из СПГ-терминалов по 409 млн куб. м в сутки (максимум — 449 млн куб. м).

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При этом интенсивная скупка СПГ по Европе может сохраниться на протяжении всего лета, поскольку подземные хранилища региона опустошены после немного более холодной, чем обычно, зимы.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам марта сократились до 33,59%. Это на 11,33% ниже среднего значения за последние пять лет (44,92%).

Прошлая зима (2024−2025 годов) в Европе была самой холодной за последние четыре отопительных сезона. А если не считать профицитный сезон зимы 2021−2022 годов (тогда потребление было снижено из-за ограничительных мер против пандемии), то она оказывается самой напряженной за последние шесть периодов.

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В ближайшие дни Европа должна начинать сезон закачки, однако переменчивая весенняя погода заставляет продолжать отбор. Так, в прошлую пятницу, 28 марта, ПХГ в среднем показали небольшое превышение закачки над отбором, однако холодная погода понедельника, 31 марта, заставила продолжать интенсивный отбор. Актуальный прогноз погоды обещает региону еще несколько волн прохлады в ближайшие недели.

В истории наблюдений GIE сезон нетто-отбора в Европе завершается в начале апреля — средний срок перехода от нетто-отбора к нетто-закачке приходится на 3 апреля. Крайние сроки интервала перехода от отбора к закачке — от 22 марта (2019 г.) до 19 апреля (2021 г.).

Регулирование ЕС требует до 1 ноября заполнять ПХГ до 90%, и в этом году достижение этой цели будет особенно сложным и дорогостоящим. Если бы закачка началась прямо сейчас, то нужно было бы обеспечить средний темп пополнения запасов более 290 млн куб. м в сутки (это ¾ всего импорта с помощью СПГ в настоящее время) (при среднем за последние пять лет 240 млн куб. м в сутки).

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