Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT — Finance.ua

Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT 27.06.2024, 02:32 — Технологии&Авто

Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT

Amazon работает над созданием чат-бота с искусственным интеллектом, что составит прямую конкуренцию ChatGPT от OpenAI. Секретный внутренний проект компании носит кодовое название Metis.

Metis работает на основе внутренней модели искусственного интеллекта Amazon под названием Olympus — еще одно название, вдохновленное греческой мифологией. Это более массивная версия общедоступной модели Titan, пишет Business Insider.

На простейшем уровне Metis дает текстовые и графические ответы в умной, диалоговой манере. Он также может делиться ссылками на источник ответов, предлагать дальнейшие запросы и генерировать изображения.

Amazon хочет, чтобы Metis использовал технику искусственного интеллекта, которая называется «поколение с расширенным поиском» (RAG). Это означает, что Metis сможет получать информацию не только из исходных данных, используемых для обучения базовой модели Olympus.

Цель — генерировать более актуальные ответы. Например, Metis должен иметь возможность делиться последними ценами на акции, в то время как некоторые другие чат-боты, не являющиеся RAG, не могут этого делать.

Ожидается, что Metis также будет работать как ИИ-агент, сказал один из собеседников Business Insider. Агенты искусственного интеллекта способны автоматизировать и выполнять сложные задачи на основе имеющихся данных, например составлять маршрут для отпуска. По словам одного из источников, Metis может включать свет и бронировать билеты на самолет.

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По словам людей, знакомых с проектом, Metis является частью команды AGI компании Amazon, возглавляемой Рохитом Прасадом, главным ученым и старшим вице-президентом.

Amazon также полагается на Alexa при разработке Metis. По их словам, многие сотрудники, работающие над Metis, перешли из команды Alexa, занимающейся искусственным интеллектом, а технология Metis использует некоторые ресурсы, найденные в обновленной версии Alexa, которую внутри компании называют Remarkable Alexa.

Ориентировочная дата запуска Metis — сентябрь, как раз в то время, когда Amazon проводит большое мероприятие Alexa.

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