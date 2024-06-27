Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT

Технологии&Авто
0
Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT
Забронирует билеты на самолет и скажет последние цены на акции: Amazon готовит серьезного конкурента ChatGPT
Amazon работает над созданием чат-бота с искусственным интеллектом, что составит прямую конкуренцию ChatGPT от OpenAI. Секретный внутренний проект компании носит кодовое название Metis.
Metis работает на основе внутренней модели искусственного интеллекта Amazon под названием Olympus — еще одно название, вдохновленное греческой мифологией. Это более массивная версия общедоступной модели Titan, пишет Business Insider.
Читайте также
На простейшем уровне Metis дает текстовые и графические ответы в умной, диалоговой манере. Он также может делиться ссылками на источник ответов, предлагать дальнейшие запросы и генерировать изображения.
Amazon хочет, чтобы Metis использовал технику искусственного интеллекта, которая называется «поколение с расширенным поиском» (RAG). Это означает, что Metis сможет получать информацию не только из исходных данных, используемых для обучения базовой модели Olympus.
Читайте также
Цель — генерировать более актуальные ответы. Например, Metis должен иметь возможность делиться последними ценами на акции, в то время как некоторые другие чат-боты, не являющиеся RAG, не могут этого делать.
Ожидается, что Metis также будет работать как ИИ-агент, сказал один из собеседников Business Insider. Агенты искусственного интеллекта способны автоматизировать и выполнять сложные задачи на основе имеющихся данных, например составлять маршрут для отпуска. По словам одного из источников, Metis может включать свет и бронировать билеты на самолет.
Читайте также
По словам людей, знакомых с проектом, Metis является частью команды AGI компании Amazon, возглавляемой Рохитом Прасадом, главным ученым и старшим вице-президентом.
Amazon также полагается на Alexa при разработке Metis. По их словам, многие сотрудники, работающие над Metis, перешли из команды Alexa, занимающейся искусственным интеллектом, а технология Metis использует некоторые ресурсы, найденные в обновленной версии Alexa, которую внутри компании называют Remarkable Alexa.
Ориентировочная дата запуска Metis — сентябрь, как раз в то время, когда Amazon проводит большое мероприятие Alexa.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.