Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters Сегодня 07:45 — Технологии&Авто

Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters

Компания Amazon планирует масштабную модернизацию своего убыточного сервиса Alexa, включив в него диалоговый генеративный искусственный интеллект с двумя уровнями обслуживания. Также компания рассматривает введение ежемесячной платы в размере около $5 за доступ к улучшенной версии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Amazon пытается догнать конкурентов в области генеративного ИИ, поскольку Google, Microsoft и OpenAI уже привлекли внимание пользователей к своим чат-ботам.

Проект, известный внутри компании Banyan, станет первым капитальным обновлением голосового помощника с момента его представления в 2014 году вместе с линейкой динамиков Echo. Amazon назвала нового голосового помощника Remarkable Alexa, сообщили источники.

Amazon подталкивает сотрудников завершить подготовку новой версии Alexa к августу, сказали три источника, отметив, что генеральный директор Энди Ясси лично заинтересован в возрождении Alexa. В апрельском письме акционерам Ясси пообещал им более «умную и способную Alexa», не указав дополнительных подробностей.

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Планы компании по Alexa, включая цены и даты выпуска, могут быть изменены или отменены в зависимости от хода проекта Banyan, предупредили информаторы.

Некоторые сотрудники Amazon, работавшие над проектом, говорят, что Banyan — это «отчаянная попытка» оживить сервис, который так и не принес прибыли и неожиданно попал впросак из-за роста конкурирующих продуктов генеративного искусственного интеллекта за последние 18 месяцев.

Источники утверждают, что высшее руководство компании сообщило, что этот год — решающий для сервиса, чтобы наконец-то продемонстрировать, что он может генерировать значительные продажи для Amazon.

Amazon работает над заменой текущей бесплатной версии, которую она внутри компании называет «классической Alexa», на версию с искусственным интеллектом, за доступ к которой людям придется платить по крайней мере $5 в месяц, сказали некоторые источники. По их словам, Amazon также рассматривал цену примерно $10 в месяц.

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