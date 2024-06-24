Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters — Finance.ua
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Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters

Технологии&Авто
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Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters
Amazon готовит обновление голосового помощника Alexa, добавив диалоговый ИИ — Reuters
Компания Amazon планирует масштабную модернизацию своего убыточного сервиса Alexa, включив в него диалоговый генеративный искусственный интеллект с двумя уровнями обслуживания. Также компания рассматривает введение ежемесячной платы в размере около $5 за доступ к улучшенной версии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Amazon пытается догнать конкурентов в области генеративного ИИ, поскольку Google, Microsoft и OpenAI уже привлекли внимание пользователей к своим чат-ботам.
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Проект, известный внутри компании Banyan, станет первым капитальным обновлением голосового помощника с момента его представления в 2014 году вместе с линейкой динамиков Echo. Amazon назвала нового голосового помощника Remarkable Alexa, сообщили источники.
Amazon подталкивает сотрудников завершить подготовку новой версии Alexa к августу, сказали три источника, отметив, что генеральный директор Энди Ясси лично заинтересован в возрождении Alexa. В апрельском письме акционерам Ясси пообещал им более «умную и способную Alexa», не указав дополнительных подробностей.
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Планы компании по Alexa, включая цены и даты выпуска, могут быть изменены или отменены в зависимости от хода проекта Banyan, предупредили информаторы.
Некоторые сотрудники Amazon, работавшие над проектом, говорят, что Banyan — это «отчаянная попытка» оживить сервис, который так и не принес прибыли и неожиданно попал впросак из-за роста конкурирующих продуктов генеративного искусственного интеллекта за последние 18 месяцев.
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Источники утверждают, что высшее руководство компании сообщило, что этот год — решающий для сервиса, чтобы наконец-то продемонстрировать, что он может генерировать значительные продажи для Amazon.
Amazon работает над заменой текущей бесплатной версии, которую она внутри компании называет «классической Alexa», на версию с искусственным интеллектом, за доступ к которой людям придется платить по крайней мере $5 в месяц, сказали некоторые источники. По их словам, Amazon также рассматривал цену примерно $10 в месяц.
По материалам:
Forbes.ua
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