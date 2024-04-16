«Это миф»: топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии отбирают рабочие места — Finance.ua

«Это миф»: топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии отбирают рабочие места
Мир прямо сейчас совершает просто безумный технологический скачок. Скептики считают, что в результате произойдет сокращение рабочих мест, но на практике все работает далеко не так.
Стефано Ла Ровере, один из топ-менеджеров гиганта Amazon, рассказал, что мнение о том, что технологии сокращают количество рабочих мест, ошибочно. Речь может идти о необходимости переквалификации, однако в современных условиях постоянно учиться и развиваться — это вполне нормально.
Ла Ровере непосредственно отвечает за робототехнику, мехатронику и экологическую упаковку, поэтому находится в ситуации и может оценить динамику.
«То, что технологии и роботы уничтожают рабочие места, — это миф. Они просто высвобождают человеческий потенциал, перебирая на себя тяжелую и рутинную работу. Благодаря этому у работников появляется возможность развиваться и расти по карьерной лестнице», — подчеркнул он.
Подъем грузов, упаковка, тяжелый физический труд — в Amazon эти функции передали робототехнике. Работникам дали более интересную и квалифицированную работу, условия труда стали более безопасными, а процессы — более эффективными.
Ла Ровере утверждает, что только в европейской части Amazon удалось улучшить условия работы для 50 тысяч работников.
В последние годы технологии создали внутри компании 700 новых категорий рабочих мест. В общем, мнение Ла Ровере разделяют многие менеджеры, а Билл Гейтс мечтает, что инновации позволят людям работать только 3 дня в неделю.
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