«Это миф»: топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии отбирают рабочие места — Finance.ua

«Это миф»: топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии отбирают рабочие места Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

«Это миф»: топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии отбирают рабочие места

Мир прямо сейчас совершает просто безумный технологический скачок. Скептики считают, что в результате произойдет сокращение рабочих мест, но на практике все работает далеко не так.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC

Стефано Ла Ровере, один из топ-менеджеров гиганта Amazon, рассказал, что мнение о том, что технологии сокращают количество рабочих мест, ошибочно. Речь может идти о необходимости переквалификации, однако в современных условиях постоянно учиться и развиваться — это вполне нормально.

Ла Ровере непосредственно отвечает за робототехнику, мехатронику и экологическую упаковку, поэтому находится в ситуации и может оценить динамику.

«То, что технологии и роботы уничтожают рабочие места, — это миф. Они просто высвобождают человеческий потенциал, перебирая на себя тяжелую и рутинную работу. Благодаря этому у работников появляется возможность развиваться и расти по карьерной лестнице», — подчеркнул он.

Подъем грузов, упаковка, тяжелый физический труд — в Amazon эти функции передали робототехнике. Работникам дали более интересную и квалифицированную работу, условия труда стали более безопасными, а процессы — более эффективными.

Ла Ровере утверждает, что только в европейской части Amazon удалось улучшить условия работы для 50 тысяч работников.

В последние годы технологии создали внутри компании 700 новых категорий рабочих мест. В общем, мнение Ла Ровере разделяют многие менеджеры, а Билл Гейтс мечтает, что инновации позволят людям работать только 3 дня в неделю.

Телеканал 24 По материалам:

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