AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование) — Finance.ua
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AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование)

Технологии&Авто
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AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование)
AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование)
Согласно исследованию Международной организации труда (специализированное агентство при ООН), искусственный интеллект вряд ли лишит работы большое количество людей. Тем не менее, в странах с высоким доходом около 21 млн рабочих мест, занимаемых женщинами, могут быть автоматизированы. Мужчин это затронет меньше — только 9 млн рабочих мест могут быть автоматизированы.
Об этом сообщает Insider.
Новое исследование Международной организации труда, опубликованное в понедельник, показывает, что административные работники и женщины сталкиваются с большим риском того, что их рабочие места будут заменены ИИ.
  • Согласно исследованию, последствия автоматизации сильно зависят от пола. Количество женщин, которые потенциально пострадают от автоматизации, вдвое больше, чем мужчин.
  • В странах с высоким уровнем дохода 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, имеют потенциал для автоматизации, что, по оценкам МОТ, составляет примерно 21 миллион рабочих мест. Напротив, 2,9% рабочих мест, занимаемых мужчинами, или около 9 миллионов рабочих мест могут быть автоматизированными, как показано на графике ниже.
  • В странах с высоким уровнем дохода 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, имеют потенциал для автоматизации, что, по оценкам МОТ, составляет примерно 21 миллион рабочих мест.
  • Напротив, 2,9% рабочих мест, занимаемых мужчинами, или около 9 миллионов рабочих мест, могут быть автоматизированы, как показано на графике ниже.
AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование)
  • Канцелярские работники также сталкиваются с высоким риском пострадать от ИИ. Около четверти задач админперсонала уже под сильным влиянием генеративного ИИ, а 58% - под средним влиянием. Среди таких профессий — печатницы, тревел-консультанты, писари, сотрудники информационной поддержки, кассиры, опрашиватели рынка, которые со временем могут быть автоматизированы.

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  • Однако в целом исследование показало, что большинство профессий не подвергаются значительному риску из-за ИИ. Например, только 4% задач работников сферы обслуживания и продаж сталкиваются с сильным влиянием генеративного искусственного интеллекта, а 18% их задач оказывают среднее влияние.
«Поэтому наибольшим влиянием этой технологии, вероятно, будет не уничтожение рабочих мест, а скорее потенциальные изменения качества рабочих мест, в частности интенсивности труда и автономности», — говорится в исследовании.
По материалам:
Ain.Ua
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