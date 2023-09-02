AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование) Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

AI отнимет 21 млн рабочих мест у женщин и 9 млн — у мужчин (исследование)

Согласно исследованию Международной организации труда (специализированное агентство при ООН), искусственный интеллект вряд ли лишит работы большое количество людей. Тем не менее, в странах с высоким доходом около 21 млн рабочих мест, занимаемых женщинами, могут быть автоматизированы. Мужчин это затронет меньше — только 9 млн рабочих мест могут быть автоматизированы.

Об этом сообщает Insider.

Новое исследование Международной организации труда, опубликованное в понедельник, показывает, что административные работники и женщины сталкиваются с большим риском того, что их рабочие места будут заменены ИИ.

Согласно исследованию, последствия автоматизации сильно зависят от пола. Количество женщин, которые потенциально пострадают от автоматизации, вдвое больше, чем мужчин.



В странах с высоким уровнем дохода 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, имеют потенциал для автоматизации, что, по оценкам МОТ, составляет примерно 21 миллион рабочих мест. Напротив, 2,9% рабочих мест, занимаемых мужчинами, или около 9 миллионов рабочих мест могут быть автоматизированными, как показано на графике ниже.

В странах с высоким уровнем дохода 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, имеют потенциал для автоматизации, что, по оценкам МОТ, составляет примерно 21 миллион рабочих мест.

имеют потенциал для автоматизации, что, по оценкам МОТ, составляет примерно 21 миллион рабочих мест. Напротив, 2,9% рабочих мест, занимаемых мужчинами, или около 9 миллионов рабочих мест, могут быть автоматизированы, как показано на графике ниже.

Канцелярские работники также сталкиваются с высоким риском пострадать от ИИ. Около четверти задач админперсонала уже под сильным влиянием генеративного ИИ, а 58% - под средним влиянием. Среди таких профессий — печатницы, тревел-консультанты, писари, сотрудники информационной поддержки, кассиры, опрашиватели рынка, которые со временем могут быть автоматизированы.

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Однако в целом исследование показало, что большинство профессий не подвергаются значительному риску из-за ИИ. Например, только 4% задач работников сферы обслуживания и продаж сталкиваются с сильным влиянием генеративного искусственного интеллекта, а 18% их задач оказывают среднее влияние.

«Поэтому наибольшим влиянием этой технологии, вероятно, будет не уничтожение рабочих мест, а скорее потенциальные изменения качества рабочих мест, в частности интенсивности труда и автономности», — говорится в исследовании.

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