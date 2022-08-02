Заберут ли субсидию после получения помощи от международных организаций — ответ Минсоцполитики Сегодня 15:03 — Личные финансы

Заберут ли субсидию после получения помощи от международных организаций — ответ Минсоцполитики

Получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы называют между собой помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

К началу отопительного сезона, до тех пор пока субсидии будут начисляться, мы уже готовим проект постановления, которым вот эти международные помощи внесем в перечень таких, которые не влияют на получение субсидии. Мы понимаем, что этим людям и так сложно. Цель государства — поддержать и помочь, а не дать одну помощь, но уменьшить другую. Поэтому вопрос будет выровнен. Эта помощь не повлияет на расчет субсидий для семей, имеющих право на субсидию. — Оксана Жолнович, министр социальной политики.

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Также помощь от международных организаций не отменяет пособий и льгот от государства.

Международные организации предоставляют украинским гражданам, в частности уязвимым категориям, денежную помощь в сумме 2,2 тыс. грн в месяц. В приоритете внутренне перемещенное лицо, человек с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель пособия малообеспеченным семьям, в частности, среди ВПЛ.

Справка Finance.ua:

какие существуют платформы и организации, кому и на какие выплаты следует рассчитывать и как получить деньги;

украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией.

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