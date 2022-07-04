Начисление субсидий на неподконтрольных территориях: как получить выплаты — Finance.ua

Начисление субсидий на неподконтрольных территориях: как получить выплаты Сегодня 20:03 — Личные финансы

Украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных российскими войсками территориях, не могут получить ни пенсии, ни социальные выплаты, так как отделения почты и банки не работают.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной в такой ситуации оказались около 600 тысяч граждан Украины.

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Марина Лазебная отметила, что все социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать. Это же касается и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Их начисление никто не прекращал.

Что с выплатами:

если человек до войны получал средства на банковскую карту — он будет продолжать получать их на карту;

если субсидию человек получал через Укрпочту и в его регионе отделения сейчас не работают, можно перевести свои денежные выплаты в почтовое отделение на безопасной территории. Для этого нужно позвонить по горячей линии Укрпочты по номеру: 0 800 300 545 (работает ежедневно с 8.00 до 22.00). По этому же номеру можно также перевести средства на банковский счет.



Справка Finance.ua:

Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения. Соответственный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде;

сейчас же Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» гарантирует ВПЛ право на бесплатное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

На пенсии По материалам:

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