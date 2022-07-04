Начисление субсидий на неподконтрольных территориях: как получить выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Начисление субсидий на неподконтрольных территориях: как получить выплаты

Личные финансы
25
Украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных российскими войсками территориях, не могут получить ни пенсии, ни социальные выплаты, так как отделения почты и банки не работают.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной в такой ситуации оказались около 600 тысяч граждан Украины.
Читайте также
Марина Лазебная отметила, что все социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать. Это же касается и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Их начисление никто не прекращал.

Что с выплатами:

  • если человек до войны получал средства на банковскую карту — он будет продолжать получать их на карту;
  • если субсидию человек получал через Укрпочту и в его регионе отделения сейчас не работают, можно перевести свои денежные выплаты в почтовое отделение на безопасной территории. Для этого нужно позвонить по горячей линии Укрпочты по номеру: 0 800 300 545 (работает ежедневно с 8.00 до 22.00). По этому же номеру можно также перевести средства на банковский счет.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения. Соответственный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде;
  • сейчас же Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» гарантирует ВПЛ право на бесплатное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.