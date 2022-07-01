Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку — Finance.ua

Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку Сегодня 19:32 — Личные финансы

Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призывает не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку. Такие платежи не будут засчитываться как оплата за услуги.

Об этом говорится в заявлении регулятора

Как отмечается в сообщении, в последнее время распространяются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод для бытовых и небытовых потребителей.

«При этом представители оккупационных властей либо собирают с населения наличные якобы для оплаты за предоставленные услуги, либо направляют перечисленные средства на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий НБУ», — говорится в заявлении.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям банковских учреждений или оплата наличными не засчитывается как оплата.

«Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытых установленным законодательством Украины способом», — отметили в НКРЭКУ.

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