Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку — Finance.ua
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Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку

Личные финансы
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Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку
Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призывает не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку. Такие платежи не будут засчитываться как оплата за услуги.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Как отмечается в сообщении, в последнее время распространяются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод для бытовых и небытовых потребителей.
«При этом представители оккупационных властей либо собирают с населения наличные якобы для оплаты за предоставленные услуги, либо направляют перечисленные средства на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий НБУ», — говорится в заявлении.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям банковских учреждений или оплата наличными не засчитывается как оплата.
«Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытых установленным законодательством Украины способом», — отметили в НКРЭКУ.
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По материалам:
РБК-Україна
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