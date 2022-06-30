Сколько будем платить за газ, свет и воду с 1 июля — Finance.ua

Сколько будем платить за газ, свет и воду с 1 июля Сегодня 08:00 — Личные финансы

Напомним, из- за несостоятельности многих газсбытов выполнить условия НАК Нафтогаз по закупке дешевого газа для населения последний стал поставщиком газа для 8,8 млн хозяйств. Новые пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

Новые клиенты должны зарегистрироваться в компании и получить личные счета в Нафтогазе.

В то же время, с 1 июля 2022 года для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком небытовым потребителям не нужно предоставлять привычные документы, а именно:

письменное разрешение на переход;

акт сверки

или

справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.

Как отмечают в НКРЭКУ, такое решение было принято с целью упрощения условий для изменения поставщика небытовыми потребителями.

Тарифы на воду

Как и в июне, тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения в июле останутся на уровне действовавших до начала войны тарифов. Это закреплено законодательно соответствующим правительственным постановлением.

Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров пролонгировал действие тарифов на электроэнергию для населения. То есть они повышаться пока не будут.

В частности, согласно соответствующему постановлению , действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года.

Напомним, в рамках тарифов на электроснабжение, сумма в платежке будет так же зависеть от объема потребленных киловатт-часов, а именно:

1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;

1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.

НВ По материалам:

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