Сколько будем платить за газ, свет и воду с 1 июля — Finance.ua
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Сколько будем платить за газ, свет и воду с 1 июля

Личные финансы
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Напомним, из- за несостоятельности многих газсбытов выполнить условия НАК Нафтогаз по закупке дешевого газа для населения последний стал поставщиком газа для 8,8 млн хозяйств. Новые пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).
Новые клиенты должны зарегистрироваться в компании и получить личные счета в Нафтогазе.
В то же время, с 1 июля 2022 года для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком небытовым потребителям не нужно предоставлять привычные документы, а именно:
  • письменное разрешение на переход;
  • акт сверки
или
  • справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.
Как отмечают в НКРЭКУ, такое решение было принято с целью упрощения условий для изменения поставщика небытовыми потребителями.

Тарифы на воду

Как и в июне, тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения в июле останутся на уровне действовавших до начала войны тарифов. Это закреплено законодательно соответствующим правительственным постановлением.
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Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров пролонгировал действие тарифов на электроэнергию для населения. То есть они повышаться пока не будут.
В частности, согласно соответствующему постановлению, действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года.
Напомним, в рамках тарифов на электроснабжение, сумма в платежке будет так же зависеть от объема потребленных киловатт-часов, а именно:
  • 1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;
  • 1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.
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По материалам:
НВ
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