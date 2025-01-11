За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы — Finance.ua

За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы Сегодня 13:39

За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы

За сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как работали схемы

Среди выявленных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему «Шлях» и другие.

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Фигуранты — руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВЛК, а также гражданские.

Они предлагали военнообязанным разные схемы пересечения границы.

Например, получить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или сделать поддельные документы, предоставляющие право выезда за границу.

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Среди самых популярных предложений — перейти границу за пределами пунктов пропуска — лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде.

Стоимость «услуг»

Потенциальных «клиентов» подыскивали через знакомых и закрытые телеграмм-каналы. Такие «услуги» стоили им от $5 тысяч до $22 тысяч — в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы.

Вырученные деньги фигуранты легализовали через покупки авто и недвижимости, в некоторых случаях — выводили в оффшоры.

В ходе обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте.

Следователи объявили 60 подозрений за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Среди подозреваемых — как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают другие причастные к организации схем незаконного пересечения границы Украины во время войны.

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