За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы — Finance.ua

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За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы

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За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы
За сутки полиция разоблачила почти полсотни схем незаконного пересечения границы
За сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как работали схемы

Среди выявленных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему «Шлях» и другие.
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Фигуранты — руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВЛК, а также гражданские.
Они предлагали военнообязанным разные схемы пересечения границы.
Например, получить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или сделать поддельные документы, предоставляющие право выезда за границу.
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Среди самых популярных предложений — перейти границу за пределами пунктов пропуска — лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде.

Стоимость «услуг»

Потенциальных «клиентов» подыскивали через знакомых и закрытые телеграмм-каналы. Такие «услуги» стоили им от $5 тысяч до $22 тысяч — в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы.
Вырученные деньги фигуранты легализовали через покупки авто и недвижимости, в некоторых случаях — выводили в оффшоры.
В ходе обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте.
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Следователи объявили 60 подозрений за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Среди подозреваемых — как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают другие причастные к организации схем незаконного пересечения границы Украины во время войны.
По материалам:
Finance.ua
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