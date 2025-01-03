В Украине начали действовать новые правила пересечения границы на авто — Finance.ua

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В Украине начали действовать новые правила пересечения границы на авто

Технологии&Авто
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В Украине начали действовать новые правила пересечения границы на авто
В Украине начали действовать новые правила пересечения границы на авто
Сегодня водителям для выезда за границу из Украины нужно будет по-новому оформлять сертификат международного страхования «Зеленая карта».
Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины в публикации на правительственном портале.
С 1 января 2025 г. начнет действовать новый Закон Украины № 3720 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Согласно документу, сертификат будет вступать в силу только с начала следующих суток после оформления.
Это означает, что непосредственно в день оформления договора пересечь границу на автомобиле будет невозможно.
Чтобы избежать задержек и непредвиденных ситуаций, водителям советуют оформлять сертификат нужно как минимум за сутки до поездки.
Если пограничники не увидят действующий сертификат в базе, это может быть основанием для отказа в пересечении границы на авто.
«Все заключенные до 1 января 2025 г. договоры международного страхования предыдущего образца будут действительны до окончания срока их действия», — говорится в сообщении.
По материалам:
MMR
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