От системы «Шлях» отключили 13 перевозчиков — нарушали правила пересечения границы Сегодня 07:44

От системы «Шлях» отключили 13 перевозчиков — нарушали правила пересечения границы

Укртрансбезопасность отключила от системы «Шлях» 13 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом Государственная служба по безопасности на транспорте сообщила в Телеграме

Соответствующее решение 18 декабря приняла комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности.

Так, на три месяца от системы «Шлях» отключены ФЛП Невский Игорь Михайлович, ФЛП Латышева Валентина Ивановна, ФЛП Романенко Игорь Сергеевич, ФЛП Бузажи Василий Георгиевич, ФЛП Кулиш Владимир Владиславович, ФЛП Мыцик Андрей Андреевич, ФЛП Коваль Сергей Васильевич, ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович, ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич, ЧП Тимченко Василий Петрович, ЧП «Одиссей-Промснаб», ООО «Викинг Транс», ООО «Гол-Авто».

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Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Всего за вышеуказанные нарушения Укртрансбезопасность отключила от системы уже 259 перевозчиков.

Укрінформ По материалам:

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