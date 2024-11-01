От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков — Finance.ua

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От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков

Казна и Политика
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От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков
От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем «Укртрансбезопасности» отключила на три месяца еще 15 нарушителей. В общей сложности уже 223 перевозчика отключены от системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.
Отмечается, что такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57.
На три месяца от системы «Шлях» отключены следующие перевозчики:
  • ФЛП Коваленко Денис Иванович;
  • ФЛП Музыка Назар Владимирович;
  • ФЛП Бондарь Андрей Геннадьевич;
  • ФЛП Киру Людмила Савьевна;
  • ФЛП Кауров Николай Леонидович;
  • ФЛП Стратан Михаил Николаевич;
  • ФЛП Шрам Алексей Александрович;
  • ФЛП Кобзей Сергей Ярославович;
  • ФЛП Бородина Ирина Ивановна;
  • ФЛП Занора Александр Владимирович;
  • ФЛП Темченко Артем Сергеевич;
  • ФЛП Чайко Владимир Алексеевич;
  • ООО «Ишбилен Транспорт»;
  • ООО «АТП 2020»;
  • ООО АТП «Опекс».
Соответствующий приказ размещен на сайте «Укртрансбезопасности».
От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков
По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные от ЕКИС ГСБТ перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
По материалам:
Діло
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