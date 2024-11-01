От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков — Finance.ua

От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем «Укртрансбезопасности» отключила на три месяца еще 15 нарушителей. В общей сложности уже 223 перевозчика отключены от системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.
Отмечается, что такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57.
На три месяца от системы «Шлях» отключены следующие перевозчики:
- ФЛП Коваленко Денис Иванович;
- ФЛП Музыка Назар Владимирович;
- ФЛП Бондарь Андрей Геннадьевич;
- ФЛП Киру Людмила Савьевна;
- ФЛП Кауров Николай Леонидович;
- ФЛП Стратан Михаил Николаевич;
- ФЛП Шрам Алексей Александрович;
- ФЛП Кобзей Сергей Ярославович;
- ФЛП Бородина Ирина Ивановна;
- ФЛП Занора Александр Владимирович;
- ФЛП Темченко Артем Сергеевич;
- ФЛП Чайко Владимир Алексеевич;
- ООО «Ишбилен Транспорт»;
- ООО «АТП 2020»;
- ООО АТП «Опекс».
Соответствующий приказ размещен на сайте «Укртрансбезопасности».
По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные от ЕКИС ГСБТ перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
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