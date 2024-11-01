От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков — Finance.ua

От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков Сегодня 19:15 — Казна и Политика

От системы «Шлях» за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем «Укртрансбезопасности» отключила на три месяца еще 15 нарушителей. В общей сложности уже 223 перевозчика отключены от системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.

Отмечается, что такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57.

На три месяца от системы «Шлях» отключены следующие перевозчики:

ФЛП Коваленко Денис Иванович;

ФЛП Музыка Назар Владимирович;

ФЛП Бондарь Андрей Геннадьевич;

ФЛП Киру Людмила Савьевна;

ФЛП Кауров Николай Леонидович;

ФЛП Стратан Михаил Николаевич;

ФЛП Шрам Алексей Александрович;

ФЛП Кобзей Сергей Ярославович;

ФЛП Бородина Ирина Ивановна;

ФЛП Занора Александр Владимирович;

ФЛП Темченко Артем Сергеевич;

ФЛП Чайко Владимир Алексеевич;

ООО «Ишбилен Транспорт»;

ООО «АТП 2020»;

ООО АТП «Опекс».

Соответствующий приказ размещен на сайте «Укртрансбезопасности».

По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные от ЕКИС ГСБТ перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Діло По материалам:

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