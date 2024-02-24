За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь — Finance.ua

За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь
Киевские власти планируют потратить на строительство метро на Троещину от 2 до 5 млрд долларов.
Об этом сообщил глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов.
Он заявляет, что строительство метро на Троещину в классическом стиле невозможно. По его словам, за эти средства можно отстроить Мариуполь, когда он будет освобожден.
«То есть точно не будет приоритета метро на Троещину за 5 млрд долларов», — добавил Бахматов.
В то же время, Бахматов убежден, что необходимо обеспечить современное сообщение на Троещину, однако классического метро там не будет.
«Во-первых, власти Киева не построили метро на Виноградарь за 10 лет, во-вторых, они привыкли строить километры по схеме средней стоимости в 4 млрд гривен», — заявляет Бахматов.
Напомним, 1 февраля стало известно, что в Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда сообщалось, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.
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