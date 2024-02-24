За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь — Finance.ua
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За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь

Казна и Политика
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За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь
За средства, которые планируют потратить на строительство метро на Троещину, можно восстановить Мариуполь
Киевские власти планируют потратить на строительство метро на Троещину от 2 до 5 млрд долларов.
Об этом сообщил глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов.
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Он заявляет, что строительство метро на Троещину в классическом стиле невозможно. По его словам, за эти средства можно отстроить Мариуполь, когда он будет освобожден.
«То есть точно не будет приоритета метро на Троещину за 5 млрд долларов», — добавил Бахматов.
В то же время, Бахматов убежден, что необходимо обеспечить современное сообщение на Троещину, однако классического метро там не будет.
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«Во-первых, власти Киева не построили метро на Виноградарь за 10 лет, во-вторых, они привыкли строить километры по схеме средней стоимости в 4 млрд гривен», — заявляет Бахматов.
Напомним, 1 февраля стало известно, что в Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда сообщалось, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.
По материалам:
Novyny.live
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