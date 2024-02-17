На Киевской ГЭС установят защиту от российских дронов: во сколько это обойдется — Finance.ua

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На Киевской ГЭС установят защиту от российских дронов: во сколько это обойдется

Казна и Политика
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На Киевской ГЭС установят защиту от российских дронов: во сколько это обойдется
На Киевской ГЭС установят защиту от российских дронов: во сколько это обойдется
На Киевской гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» установит антидроновую защиту. На это потратят 23,2 млн грн.
Конкурс прошел на сайте Prozorro.
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«Укргидроэнерго» заключило договор не используя электронную систему (т.е. вне конкурентного формата) на Инженерно-технические работы по антидроновой защите объектов критической инфраструктуры Киевской ГЭС.
Работы выполнит ЧАО «Укрсталь Конструкция». Оборудование должно быть выполнено до конца 2024 года. Их содержание не раскрыли для сохранения секретности из-за условий военного положения.
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Напомним, благодаря усилению объектов критической инфраструктуры и увеличению количества средств противовоздушной обороны этой зимой удается избегать блекаутов. Об этом рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
Он отметил, что для обеспечения стабильной работы энергетических объектов учли опыт прошлого года, поэтому усиливали их физическими укреплениями.
По материалам:
Finance.ua
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