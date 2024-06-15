За пять лет количество банкротств среди физических лиц в Украине выросло вдвое (инфографика) — Finance.ua

За пять лет количество банкротств среди физических лиц в Украине выросло вдвое (инфографика) Сегодня 10:12

За пять лет количество банкротств среди физических лиц в Украине выросло вдвое (инфографика), Фото: freepik

За первые пять месяцев 2024 343 украинца подали на банкротство. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные Верховного Суда.

Отмечается, что всего за пять лет в Украине возбуждено около 2000 дел о банкротстве физических лиц.

В 2019 году, когда процедура банкротства для граждан стала доступной, было открыто только 22 дела. С тех пор количество людей, желающих признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

Какие категории людей наиболее уязвимы к банкротству

Наиболее уязвимой к банкротству категорией являются люди от 25 до 45 лет, которые составляют 58% банкротов. Еще 38,3% банкротов — это люди старше 45 лет, и только 3,7% - молодежь до 25 лет.

Мужчины чаще становятся банкротами, чем женщины: 54% против 46%.

По мнению экспертов, реальное количество людей в затруднительном финансовом положении, которым может помочь процедура банкротства, значительно выше.

«Процедура банкротства не является известной и распространенной среди украинцев. Она дорогая, сложная и непонятная без помощи адвоката, на которого у должника просто может не хватить средств», — отмечает адвокат Денис Лихопек.

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Кроме того, кредиторы и банки часто не заинтересованы в сотрудничестве с банкротами, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека или наоборот, делая все возможное, чтобы дискредитировать должника и остановить процедуру.

Банкротство — это не списание долгов, а попытка найти компромисс с кредиторами с помощью суда и арбитражного управляющего.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

За первый квартал 2024 года количество бизнесов, получивших судебные решения по банкротству, составляет 192 случая.

Наибольшее количество среди них — каждый третий банкрот — юридические лица, работающие в торговле и оказывающие услуги ремонта транспорта — 36,5%. Это касается как оптовой, так и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.

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