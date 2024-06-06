Фонд гарантирования в мае продал активы обанкротившихся банков на 160 миллионов — Finance.ua
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Фонд гарантирования в мае продал активы обанкротившихся банков на 160 миллионов

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования в мае продал активы обанкротившихся банков на 160 миллионов
Фонд гарантирования в мае продал активы обанкротившихся банков на 160 миллионов
В системе Prozorro. Продажи в течение мая провели 29 успешных аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов — более 160,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Отмечается, что 69% этой суммы — 111,3 млн грн — составляли продажи недвижимого имущества, которое находилось на балансе банков.
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Остальные — 49,1 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, дебиторской задолженности перед банками, транспорта, основных средств и монет.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
  • ПАО «Проминвестбанк» — 104,2 млн грн;
  • АО «ЗлатоБанк» — 41,7 млн ​​грн;
  • ПАО «Банк Форвард» — 4,3 млн грн;
  • АО «Укрстройинвестбанк» — 3,8 млн грн;
  • АО «Мегабанк» — 3,2 млн грн;
  • АО «АКБ «Конкорд» — свыше 1,1 млн грн;
  • ОАО «АКБ «Капитал» — 1,1 млн грн;
  • ПАО «ЧБРР» — 0,6 млн грн;
  • АО «Айбокс Банк» — 0,4 млн грн.
«На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за май, получена оплата за 18 лотов на сумму 7,5 млн грн. Средства за 11 лотов, на сумму 152,9 млн грн, пока ожидаются», — говорится в сообщении банка.
Кроме того, в течение мая еще 0,8 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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