Фонд гарантирования через месяц прекратит выплаты вкладчикам банка «Аркада» — Finance.ua

Фонд гарантирования через месяц прекратит выплаты вкладчикам банка «Аркада»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует через 30 дней прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам АО АКБ «Аркада».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
«С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО АКБ „Аркада“ будет утвержден, а выплаты вкладчикам — прекращены», — говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования призывают вкладчиков банка, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться к банкам-агентам за гарантированной суммой.
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