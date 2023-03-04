За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев

Личные финансы
12
За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев
За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев
В 2022 году лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность оформили в Чехии 8514 украинцев. Это на 5,5 тыс. больше, чем годом ранее.
Также 870 лицензий оформили граждане россии, на 199 больше, чем в 2021 году. Данные были получены в результате анализа, проведенного компанией CRIF — Czech Credit Bureau.

Читайте также: Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

«На фоне продолжающегося уже год военного конфликта у нас повышалось количество новых предпринимателей, которые являются гражданами Украины и россии. Ожидается, что по мере адаптации беженцев эта тенденция будет усиливаться. При этом украинцам принадлежит немалая доля общего количества новых предпринимателей в Чехии», — указывает аналитик Вера Каменичкова.
По данным Czech Credit Bureau, в январе 2023 года украинцы составляли 13% всех новых индивидуальных предпринимателей в Чехии.

Справка Finance.ua:

  • украинцы могут оформить паспортные документы не только в Польше и Турции, но и еще в двух странах Европейского Союза — Словакии и Чехии;
  • среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектования товаров. В месяц можно заработать — 25-28 тыс. крон нетто (42,1-47,2 тыс. грн);
  • безработица в Чехии остается на самом низком уровне среди стран Евросоюза. В декабре ее показатель составил 2,3%, что в межгодовом сравнении меньше на 0,3 процентных пункта.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Оформить Зеленую карту 🚗

По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.