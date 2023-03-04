За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев — Finance.ua

За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев Сегодня 05:13 — Личные финансы

За год предпринимательскую лицензию в Чехии оформили 8,5 тысячи украинцев

В 2022 году лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность оформили в Чехии 8514 украинцев. Это на 5,5 тыс. больше, чем годом ранее.

Также 870 лицензий оформили граждане россии, на 199 больше, чем в 2021 году. Данные были получены в результате анализа, проведенного компанией CRIF — Czech Credit Bureau.

«На фоне продолжающегося уже год военного конфликта у нас повышалось количество новых предпринимателей, которые являются гражданами Украины и россии. Ожидается, что по мере адаптации беженцев эта тенденция будет усиливаться. При этом украинцам принадлежит немалая доля общего количества новых предпринимателей в Чехии», — указывает аналитик Вера Каменичкова.

По данным Czech Credit Bureau, в январе 2023 года украинцы составляли 13% всех новых индивидуальных предпринимателей в Чехии.

Справка Finance.ua:

украинцы могут оформить паспортные документы не только в Польше и Турции, но и еще в двух странах Европейского Союза — Словакии и Чехии;

среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектования товаров. В месяц можно заработать — 25-28 тыс. крон нетто (42,1-47,2 тыс. грн);

безработица в Чехии остается на самом низком уровне среди стран Евросоюза. В декабре ее показатель составил 2,3%, что в межгодовом сравнении меньше на 0,3 процентных пункта.

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uamedia По материалам:

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