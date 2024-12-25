За четыре года стоимость оливье выросла почти в три раза — Finance.ua

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За четыре года стоимость оливье выросла почти в три раза

Личные финансы
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За четыре года стоимость оливье выросла почти в три раза
За четыре года стоимость оливье выросла почти в три раза, Фото: freepik
Традиционный для новогоднего стола салат «Оливье» в этом году обойдется украинцам значительно дороже, чем в прошлом году. Причина очевидна — существенно выросла цена на базовые продукты.
Об этом пишет «Телеграф» со ссылкой на «Реальный Киев».
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Журналисты проверили цены на все ингредиенты в супермаркетах и ​​подсчитали общую стоимость новогоднего угощения.

Сколько будет стоить приготовить оливье в этом году

Для приготовления двух килограммов любимого новогоднего салата придется потратить 428,85 грн.
Самыми дорогими составляющими блюда оказались вареная колбаса — 180 гривен и консервированные огурцы — 84 грн.
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Картофель в одном из киевских супермаркетов сейчас стоит 36,95 грн за килограмм, морковь — 25,85 грн, а лук — 13,69 грн.
За банку консервированного горошка придется заплатить 36 грн, за майонез — 29 гривен.

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Цена на эти два продукта, кстати, была акционной, то есть меньше, чем обычно.
Кроме прочего, журналисты взяли четыре яйца, которые им обошлись в 24,36 грн.
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Следует заметить, что на два килограмма салата это, пожалуй, минимальное количество яиц. Как правило, украинские хозяйки добавляют больше этого ингредиента.
Для сравнения, в 2020 году все ингредиенты для приготовления двух килограммов «Оливье» стоили всего 150 гривен. За четыре года стоимость новогоднего салата выросла почти в три раза.
По материалам:
Телеграф
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