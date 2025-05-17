За апрель исключены из реестров 13 небанковских финучреждений — Finance.ua

За апрель исключены из реестров 13 небанковских финучреждений
Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось с 838 до 825 учреждений. Количество банков осталось неизменным — 60.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В течение апреля из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены девять финансовых компаний и два ломбарда.
В то же время в Реестр страховых посредников включены 20 страховых и/или перестраховых брокеров.
В апреле НБУ выдал лицензию одному ломбарду. Кроме того, были аннулированы добровольно лицензии семи финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам.
При этом принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, а одной финансовой компании согласовано сужение объема лицензии.
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По состоянию на 1 мая 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 442 финансовые компании (было 451);
- 53 страховщика non-life;
- 10 life-страховщиков;
- один страховщик с особым статусом;
- 106 ломбардов (было 108);
- 96 кредитных союзов (было 98);
- один лизингодатель;
- 43 страховых брокера;
- 73 коллекторские компании.
Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (41) на рынке не изменилось.
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные, и 14 международных.
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На рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.
В течение апреля в НБУ поступило 511 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий.
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