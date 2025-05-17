За апрель исключены из реестров 13 небанковских финучреждений — Finance.ua

За апрель исключены из реестров 13 небанковских финучреждений Сегодня 09:17 — Казна и Политика

За апрель исключены из реестров 13 небанковских финучреждений

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось с 838 до 825 учреждений. Количество банков осталось неизменным — 60.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В течение апреля из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены девять финансовых компаний и два ломбарда.

В то же время в Реестр страховых посредников включены 20 страховых и/или перестраховых брокеров.

В апреле НБУ выдал лицензию одному ломбарду. Кроме того, были аннулированы добровольно лицензии семи финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам.

При этом принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, а одной финансовой компании согласовано сужение объема лицензии.

По состоянию на 1 мая 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

442 финансовые компании (было 451);

53 страховщика non-life;

10 life-страховщиков;

один страховщик с особым статусом;

106 ломбардов (было 108);

96 кредитных союзов (было 98);

один лизингодатель;

43 страховых брокера;

73 коллекторские компании.

Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (41) на рынке не изменилось.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные, и 14 международных.

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На рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

В течение апреля в НБУ поступило 511 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий.

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