Доля компаний исключительно с женщинами-владелицами выросла почти до 20%: какие отрасли выбирают — Finance.ua
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Доля компаний исключительно с женщинами-владелицами выросла почти до 20%: какие отрасли выбирают

Личные финансы
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Доля компаний исключительно с женщинами-владелицами выросла почти до 20%: какие отрасли выбирают
Доля компаний исключительно с женщинами-владелицами выросла почти до 20%: какие отрасли выбирают
По состоянию на начало 2025 года доля компаний с исключительно женщинами-владелицами выросла почти до 20%, в то время как доля смешанных снизилась до ~9,7%.
Доля сугубо мужских компаний, напротив, поднялась до ~63%. Об этом говорится в исследовании YouControl.
Это может свидетельствовать как о росте количества женских бизнесов, так и о структурных изменениях в учете владельцев (в частности, уменьшение категории «не определено»). Впрочем, общая картина остается неизменной: большинство бизнесов в Украине контролируется мужчинами, хотя женское присутствие постепенно растет.
Доля компаний исключительно с женщинами-владелицами выросла почти до 20%: какие отрасли выбирают
Напомним, на начало 2024 года статистика показывает существенное преимущество мужчин среди владельцев украинских коммерческих компаний. Примерно в 58% всех предприятий участники или конечные бенефициары — исключительно мужчины.
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Для сравнения, компаний, где владельцами являются только женщины, всего 18,2% (около 173,5 тыс. из 954 тыс. проанализированных компаний). Еще около 14,6% компаний можно отнести к смешанным по составу — там среди бенефициаров присутствуют как женщины, так и мужчины (каждая с долей 25% и более). В итоге, в ~9,2% случаев информация о половом составе владельцев отсутствовала или не определена.

Какие отрасли выбирают

Роль женщин как учредителей компаний существенно отличается в зависимости от экономики. Представляем топ-10 отраслей по доле компаний, где учредителями выступают исключительно женщины (с долей в уставном капитале свыше 25%). Дополнительно приведены данные о смешанном учредительстве (совместно мужчинами и женщинами), что позволяет оценить, как женщины реализуют себя самостоятельно или в партнерстве.
  • Аудит и бухгалтерский учет: 48,5% компаний основаны исключительно женщинами (2841 компания). Это самый высокий показательный процент всех секторов экономики Украины — такая концентрация может объясняться значительным присутствием женщин в финансовых и аналитических профессиях, а также их высокой квалификацией в этой сфере.
  • Туризм: 33,5% компаний отрасли созданы женщинами (4708 компаний), что свидетельствует о значительной роли женского предпринимательства в туристическом секторе.
  • Учебные заведения: 32,8% компаний основаны женщинами (2451 компания). Еще 13,9% среди основателей и мужчин, и женщин одновременно — высокий процент смешанного учредительства свидетельствует о распространении партнерских моделей управления в этой области.
  • Общепит: 26,2% (4 757 компаний) исключительно женские, однако в 12,4% предприятий отрасли учредителями являются представители обоих полов.
  • Легкая промышленность: 26,0% компаний (2961 компания) имеют исключительно женское учредительство, тогда как еще 9,9% основаны совместно мужчинами и женщинами.
  • Операции с недвижимостью: 25,9% компаний (16 902 компании) созданы женщинами, а еще 13,1% компаний имеют смешанный состав владельцев. Несмотря на капиталоемкий характер отрасли, здесь наблюдается значительное количество компаний с женским учредительством, что подчеркивает их активность в ресурсоемких секторах.
  • Реклама и маркетинг: 25,2% компаний (3 481 компания) основаны исключительно женщинами. Еще 9,5% компаний в этой сфере имеют как женщин, так и мужчин среди учредителей — женщины активно реализуют свои компетенции в сферах, где требуются креативность и эффективная коммуникация.
  • Фармацевтическая промышленность: 24,8% (2138 компаний) основаны женщинами, в то же время в 11,9% компаний присутствуют учредители обоих полов.
  • Медицинские учреждения: 24,8% компаний (3267 компаний) созданы женщинами, дополнительно в 14,3% - смешанное учредительство.
  • Розничная торговля: 24,0% компаний (8882 компании) созданы исключительно женщинами, кроме того еще 10,2% имеют среди основателей и женщин, и мужчин.
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Справка Finance.ua:

  • В 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины.
  • Последние 5 лет подряд сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФЛП чаще мужчин. В 2022 году, когда в стране началась полномасштабная война, количество открытий новых ФЛП резко снизилось, но даже тогда количество зарегистрированных ФЛП женщинами было больше.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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