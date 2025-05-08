В апреле через Prozorro. Продажи реализовали банковских активов почти на миллиард гривен — Finance.ua

В апреле через Prozorro. Продажи реализовали банковских активов почти на миллиард гривен Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В апреле через Prozorro. Продажи реализовали банковских активов почти на миллиард гривен

В апреле 2025 года в системе Prozorro. Продажи объявили 288 аукционов по реализации активов банков, находящихся в стадии ликвидации. Из них результативными стали 9 — активы пяти банков продали на сумму 931,4 млн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на сегодняшний день уже уплачено 929,9 млн грн за пять лотов. Еще 1,4 млн грн — ожидаются.

«В целом за первые четыре месяца 2025 года сумма успешных аукционов превысила 1,2 млрд грн. Это важно, ведь средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков», — отметил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий.

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Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro.Продажи. Участие в них могут принимать все желающие, кроме должников по кредиту, выставленному на торги, поручителей и лиц, связанных с российской федерацией. Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену.

Подробная информация о запланированных торгах и результатах продаж активов размещена на сайте Фонда в разделе « Продажа активов ».

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