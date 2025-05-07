Фонд госимущества выставил на продажу компанию «Укрбуд» — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на продажу компанию «Укрбуд»
Фонд государственного имущества Украины объявил на 18 июня аукцион по приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд».
Об этом прессслужба ФГИУ сообщила в Фейсбуке.
«18 июня состоится онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций „Укрбуда“ в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Прием заявок — до 17 июня 20:00», — говорится в сообщении.
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Стартовая цена объекта — 262,65 млн грн (без НДС).
В Фонде госимущества напоминают, что в разветвленную инфраструктуру компании входят 147 единиц недвижимого имущества по всей стране, 10 дочерних предприятий (проектные институты, учебно-курсовые комбинаты), 17 земельных участков общей площадью более 16 га.
Балансовая стоимость активов предприятия оценивается в 255 млн грн. Кроме того, «Укрбуд» имеет более 250 договоров аренды с контрагентами.
Головной офис «Укрбуда» расположен недалеко от станции метро «Левобережная» в Киеве.
Условием продажи предприятия является погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом, сохранение основных видов деятельности, запрет на увольнение работников в течение полугода и направление в госбюджет дивидендов за 2024 год.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о включении 100% акций АО «Укрбуд» в список объектов крупной приватизации. «Укрбуд» был передан в управление Фонда государственного имущества Украины в январе 2023 года.
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