«Укрбуд» и «Сумыхимпром» выставляют на продажу: названа стартовая цена — Finance.ua
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«Укрбуд» и «Сумыхимпром» выставляют на продажу: названа стартовая цена

Казна и Политика
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«Укрбуд» и «Сумыхимпром» выставляют на продажу: названа стартовая цена
«Укрбуд» и «Сумыхимпром» выставляют на продажу: названа стартовая цена
Кабинет Министров утвердил условия и стартовую цену продажи двух объектов большой приватизации — государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд» и публичного акционерного общества «Сумыхимпром».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Пакет акций Государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд» выставят на приватизацию со стартовой ценой 262,646 млн гривен. Стартовая цена пакета акций публичного акционерного общества «Сумыхимпром» — 1 158 050 202 грн.
Оба актива входят в список большой приватизации. Их продажа состоится через электронный аукцион в системе Прозорро.Продажи.
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«Мы последовательно движемся в направлении уменьшения роли государства в экономике и продолжаем большую приватизацию. В ближайшее время два крупных государственных актива — „Укрбуд“ и „Сумыхимпром“ — могут получить эффективных частных владельцев. Это означает новые возможности для их развития, привлечения инвестиций и роста экономики. Так, согласно условиям приватизации, утвержденным правительством, новый собственник „Сумыхимпрома“ будет обязан инвестировать по меньшей мере 150 миллионов гривен в модернизацию и техническое переоснащение предприятия», — подчеркнул первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
Согласно утвержденным условиям, новые владельцы пакетов акций «Укрбуда» и «Сумыхимпрома» обязаны:
  • сохранить профиль деятельности предприятий;
  • в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и бюджету;
  • ликвидировать задолженность «Сумыхимпрома» перед Пенсионным фондом Украины;
  • погасить просроченную кредиторскую задолженность;
  • гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых шести месяцев;
  • направить дивиденды в государственный бюджет по результатам деятельности в 2024 году и к моменту продаж в 2025 году.

Справка Finance.ua:

  • Строительная компания «Укрбуд» занимается проектированием объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых проектные институты и учебно-курсовые комбинаты.
  • «Сумыхимпром» — предприятие химической отрасли Украины, которое работает с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.
По материалам:
Finance.ua
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