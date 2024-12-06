«Укрбуд» хотят продать за почти 263 миллиона — Finance.ua
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«Укрбуд» хотят продать за почти 263 миллиона

Казна и Политика
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«Укрбуд» хотят продать за почти 263 миллиона
«Укрбуд» хотят продать за почти 263 миллиона
Аукционная комиссия Фонда государственного имущества (ФГИУ) определила стартовую цену и условия приватизации ГАО «Строительная компания «Укрбуд». Госкомпанию оценили в 262,646 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
«Аукционная комиссия определила стартовую цену и условия приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд». С учетом законодательных требований, была определена стартовая цена продажи — 262,646 млн гривен», — сказано в сообщении.
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Также были разработаны условия приватизации государственного пакета акций «Строительной компании «Укрбуд», в частности:
  • сохранение основных видов деятельности компании;
  • погашение долгов по заработной плате и бюджету в течение 6 месяцев;
  • выплата просроченной задолженности (кроме санкционных кредиторов);
  • социальные гарантии работникам и недопущение увольнений в течение 6 месяцев;
  • соблюдение экологического законодательства и содержание защитных сооружений;
  • заключение нового коллективного договора по завершении действующего;
  • перечисление дивидендов в госбюджет за 2024−2025 годы.
В ближайшее время Фонд направит на утверждение правительства условия приватизации и стартовую цену пакета акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд».
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ГАО «Строительная компания «Укрбуд» занимается проектированием объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, ведет подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли.
В состав Общества входят 10 дочерних предприятий, в том числе проектные институты и учебно-курсовые комбинаты.
Как пишет mind.ua, это государственная компания, не имеющая отношения к «Укрбуду» Максима Микитася. В 2010—2016 годах он возглавлял госкорпорацию «Укрбуд». В нее входили почти сто разных компаний — 18 госпредприятий и 80 частных. Государственные — это ГАО «Строительная компания «Укрбуд» с дочерними предприятиями. Среди частных была компания ООО «Укрбуд девелопмент», принадлежавшая Микитасю. Фирма использовала бренд государственного «Укрбуда» и стала одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья в столице.
В то время как ГАО «Строительная компания «Укрбуд» занималась преимущественно промышленным строительством. В сентябре 2024 года Кабмин принял решение включить 100% акций госкомпании в список объектов большой приватизации.
По материалам:
Finance.ua
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