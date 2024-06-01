YouTube продолжает бороться с блокировщиками рекламы — Finance.ua

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YouTube продолжает бороться с блокировщиками рекламы

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YouTube продолжает бороться с блокировщиками рекламы
YouTube продолжает бороться с блокировщиками рекламы
Некоторые пользователи Reddit снова стали жаловаться на то, что YouTube ограничивает возможность просмотра видео с включенными сторонними приложениями для блокировки рекламы. На этот раз видео просто пропускается или на них не работает звук.
Об этом пишет Android Authority.
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Пользователь SDHD4K на Reddit опубликовал пост, в котором поделился новыми ограничениями от YouTube, где с включенным блокировщиком рекламы видео, которое пользователь хотел посмотреть, просто пропускалось.
В комментариях были и другие пользователи, столкнувшиеся с подобными проблемами. К примеру, lokileo рассказал, что с включенным блокировщиком на видео исчезает звук. У него получается вернуть аудио на секунду, но тогда оно снова исчезает.
Другие пользователи также говорят, что разработчики сторонних блокировщиков, таких как uBlock или встроенный блокировщик в браузере Opera GX, уже смогли обойти эти ограничения, однако некоторые все еще наталкиваются на такие моменты.
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Если же блокировщик рекламы и далее ограничивает возможность просмотра видео, то самым простым решением будет отключить его, или, как любит рекомендовать Google, приобрести YouTube Premium.
Напомним, в апреле компания также сообщала о намерениях бороться со сторонними программами, позволяющими смотреть видео на YouTube, а с конца прошлого года компания также борется и с блокировщиками рекламы.
По материалам:
mezha.media
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