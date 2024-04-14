Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок — Finance.ua
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Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок

Фондовый рынок
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Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок
Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок
YouTube запускает новые функции, которые позволят создателям создавать коллекции для покупки, лучше планировать свои платные видео, быстро монетизировать старые ролики и многое другое.
Об этом пишет TechCrunch.
Коллекции будут отображаться в списке продуктов автора, на вкладке Магазин и описании видео.
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Создание коллекций возможно только с помощью мобильного приложения Studio, но YouTube обещает, что в скором времени такая возможность будет и на веб-сайте.
Кроме того, YouTube запускает новый Affiliate Hub в своем приложении, чтобы облегчить создателям поиск информации о новейшем списке торговых партнеров, конкурентных ставках комиссионных и промокодах.
YouTube также добавляет в список интегрированных платформ конструктор сайтов Fourthwall для создания онлайн-магазинов.
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Позволяя пользователям подключать свои магазины на Fourthwall, YouTube облегчает им создание и управление контентом непосредственно в YouTube Studio.
YouTube уже предлагает интеграцию с Shopify, Spreadshop и Spring.
По материалам:
mezha.media
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