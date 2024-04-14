Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок — Finance.ua

Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок Сегодня 05:09 — Фондовый рынок

Новые возможности для создателей видео: YouTube запускает функции покупок

YouTube запускает новые функции, которые позволят создателям создавать коллекции для покупки, лучше планировать свои платные видео, быстро монетизировать старые ролики и многое другое.

Об этом пишет TechCrunch.

Коллекции будут отображаться в списке продуктов автора, на вкладке Магазин и описании видео.

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Создание коллекций возможно только с помощью мобильного приложения Studio, но YouTube обещает, что в скором времени такая возможность будет и на веб-сайте.

Кроме того, YouTube запускает новый Affiliate Hub в своем приложении, чтобы облегчить создателям поиск информации о новейшем списке торговых партнеров, конкурентных ставках комиссионных и промокодах.

YouTube также добавляет в список интегрированных платформ конструктор сайтов Fourthwall для создания онлайн-магазинов.

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Позволяя пользователям подключать свои магазины на Fourthwall, YouTube облегчает им создание и управление контентом непосредственно в YouTube Studio.

YouTube уже предлагает интеграцию с Shopify, Spreadshop и Spring.

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