YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом — Finance.ua
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YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом
YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом
YouTube объявил, что авторы могут самостоятельно помечать видео, содержащие искусственные или созданные искусственным интеллектом материалы.
Соответствующий флажок появляется в процессе загрузки и публикации видео. Авторы должны указывать «измененное или синтетическое» содержимое, которое выглядит реалистичным. Это распространяется на такие вещи, как принуждение реального человека сказать или сделать то, чего он не говорил и не делал; изменение кадров реальных событий и мест; показ «реалистической сцены», которой на самом деле не было. Некоторые примеры, которые предлагает YouTube, включают в себя показ фальшивого торнадо, движущегося в настоящий город, или использование дипфейков, чтобы заставить реального человека рассказывать видео.
YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом
В то же время не нужно отмечать флажком наличие в видео таких вещей, как фильтры красоты, специальные эффекты, например размытие фона, и «явно нереалистичное содержимое», например анимацию.
Как и другие платформы, которые ввели метки содержимого искусственного интеллекта, функция YouTube полагается на систему чести — создатели должны быть честными по поводу того, что появляется в их видео. Представитель YouTube Джек Мелон ранее сказал, что компания «инвестирует в инструменты» для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, хотя программное обеспечение обнаружения искусственного интеллекта исторически очень неточное.
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Также YouTube заявляет, что может добавить к видео раскрытие искусственного интеллекта, даже если загрузивший его пользователь сам этого не сделал. Особенно это касается случаев «если измененное или синтетическое содержимое может запутать или ввести людей в заблуждение». Более заметные отметки также появятся на самом видео для деликатных тем, таких как здоровье, выборы и финансы.
По материалам:
ITC.ua
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