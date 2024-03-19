YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом — Finance.ua

YouTube добавил инструмент для обозначения контента, созданного искусственным интеллектом
YouTube объявил, что авторы могут самостоятельно помечать видео, содержащие искусственные или созданные искусственным интеллектом материалы.
Соответствующий флажок появляется в процессе загрузки и публикации видео. Авторы должны указывать «измененное или синтетическое» содержимое, которое выглядит реалистичным. Это распространяется на такие вещи, как принуждение реального человека сказать или сделать то, чего он не говорил и не делал; изменение кадров реальных событий и мест; показ «реалистической сцены», которой на самом деле не было. Некоторые примеры, которые предлагает YouTube, включают в себя показ фальшивого торнадо, движущегося в настоящий город, или использование дипфейков, чтобы заставить реального человека рассказывать видео.
В то же время не нужно отмечать флажком наличие в видео таких вещей, как фильтры красоты, специальные эффекты, например размытие фона, и «явно нереалистичное содержимое», например анимацию.
Как и другие платформы, которые ввели метки содержимого искусственного интеллекта, функция YouTube полагается на систему чести — создатели должны быть честными по поводу того, что появляется в их видео. Представитель YouTube Джек Мелон ранее сказал, что компания «инвестирует в инструменты» для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, хотя программное обеспечение обнаружения искусственного интеллекта исторически очень неточное.
Также YouTube заявляет, что может добавить к видео раскрытие искусственного интеллекта, даже если загрузивший его пользователь сам этого не сделал. Особенно это касается случаев «если измененное или синтетическое содержимое может запутать или ввести людей в заблуждение». Более заметные отметки также появятся на самом видео для деликатных тем, таких как здоровье, выборы и финансы.
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