YouTube посилює боротьбу з програмами для перегляду відео без реклами — Finance.ua
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YouTube посилює боротьбу з програмами для перегляду відео без реклами

Фондовий ринок
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YouTube посилює боротьбу з програмами для перегляду відео без реклами
YouTube посилює боротьбу з програмами для перегляду відео без реклами
YouTube посилить боротьбу з програмами, які блокують рекламу. Компанія буде навмисно порушувати роботу сторонніх програм і розширень, які блокують рекламу під час перегляду відео на YouTube.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як це працюватиме

Користувачі, які використовують ці програми, можуть зіткнутися з проблемами відтворення.
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При спробі використання блокувальників реклами, користувачі отримають повідомлення «Вміст недоступний у цій програмі». Також можуть виникнути проблеми з буферизацією.
У компанії пояснюють, що реклама — це важливе джерело доходу для творців контенту, а блокування реклами позбавляє їх належної винагороди.
Натомість пропонується використання платного сервісу YouTube Premium, який дозволяє користувачам переглядати відео без реклами.
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Обмеження стосується інтерфейсу програмування застосунків (API), через який сторонні програми отримують доступ до відеороликів YouTube.
Хоча YouTube не назвав конкретних програм, що порушують правила. Існує низка сторонніх застосунків і розширень, які дозволяють переглядати відео на YouTube без реклами.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
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