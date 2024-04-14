Нові можливості для творців відео: YouTube запускає функції покупок — Finance.ua

Нові можливості для творців відео: YouTube запускає функції покупок Сьогодні 05:09 — Фондовий ринок

Нові можливості для творців відео: YouTube запускає функції покупок

YouTube запускає нові функції, які дозволять творцям створювати колекції для покупки, краще планувати свої платні відео, швидко монетизувати старі ролики та багато іншого.

Про це пише TechCrunch.

Колекції з’являтимуться у списку продуктів автора, на вкладці Магазин та описі відео.

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Наразі створення колекцій можливе лише за допомогою мобільного додатку Studio, але YouTube обіцяє, що незабаром така змога буде і на вебсайті.

Крім того, YouTube запускає новий Affiliate Hub у своєму додатку, щоб полегшити творцям пошук інформації про найновіший список торгових партнерів, конкурентні ставки комісійних та промокоди.

YouTube також додає до списку інтегрованих платформ конструктор сайтів Fourthwall для створення онлайн-магазинів.

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Дозволяючи користувачам підключати свої магазини на Fourthwall, YouTube полегшує їм створення та управління контентом безпосередньо в YouTube Studio.

YouTube вже пропонує інтеграцію з Shopify, Spreadshop та Spring.

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