Конкуренция с YouTube: TikTok тестирует возможность загружать часовые видео — Finance.ua

Конкуренция с YouTube: TikTok тестирует возможность загружать часовые видео
TikTok тестирует возможность для пользователей загружать 60-минутные видео.
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что эта функция доступна ограниченному количеству пользователей в некоторых регионах, делать ее доступной для всех в ближайшее время не планируют.
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Поначалу приложение было сервисом для коротких видео — пользователи могли загружать только 15-секундные ролики. Но за несколько последних лет TikTok постепенно увеличил этот лимит.
TechCrunch пишет, что таким образом социальная сеть пытается конкурировать с платформой YouTube.
Возможность загружать длинные ролики побуждает создателей контента полностью переходить в TikTok. Увеличение хронометража роликов также может позволить размещать здесь, например полные эпизоды телешоу без необходимости разбивать их на части.
Многие медиа уже загружают в TikTok промо-ролики и используют приложение для привлечения зрителей, а увеличенный лимит времени может поощрить их делиться большим количеством контента.
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