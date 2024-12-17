Является ли Украина угрозой для с/х рынка ЕС — ответ министра Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Является ли Украина угрозой для с/х рынка ЕС — ответ министра

Украина не представляет угрозы — мы предоставляем возможность поставки продукции, которая укрепит сельскохозяйственный сектор Европы после вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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«Помощь, которую Украина получила от своих европейских партнеров, трудно переоценить. Автономные торговые преференции, запущенные в 2022 году, а также европейские альтернативные экспортные маршруты (например, „полосы солидарности“ для украинской продукции) помогли украинскому аграрному сектору и экономике выжить при беспрецедентной угрозе», — подчеркнул он. Министр отметил, что в украинском агросекторе производительность труда благодаря технологиям в 2,8 раза выше, чем в ЕС, где на 1000 га приходится 53 штатных работника, а в Украине — 19 человек.

Кроме того, украинский агросектор выигрывает от исторически сложившейся экономии масштаба, учитывая размеры территории Украины. По данным FAOStat, в 2021 году на одного человека в украинских сельских районах приходилось 2,65 га пахотных земель, что в три раза больше, чем в ЕС (0,83 га).

Он выразил уверенность, что европейский рынок только выиграет от сотрудничества с украинскими аграриями. В качестве аргументов министр привел статистику, согласно которой экспорт агропродукции Польши в 2022 году вырос более чем на 25% до рекордных EUR47,5 млрд, а производство птицы выросло на 7,5% благодаря украинскому зерну.

Экспорт сельхозпродукции Венгрии вырос на 23% — до EUR13,3 млрд, Румынии — на 25%, до EUR12 млрд, а Болгарии — на 37%, до EUR8,3 млрд, что в основном обусловлено импортом украинских масличных культур, включая семена подсолнечника.

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В общей сложности пять стран, инициировавших односторонние торговые ограничения на поставку украинской сельхозпродукции на свои рынки, напомнил министр, импортировали из Украины сельскохозяйственной продукции на сумму EUR7 млрд в 2022 году, а их экспорт агропродовольственных товаров увеличился на EUR18 млрд. «И когда эти страны заявляют, что украинское зерно или другие украинские агропродовольственные товары негативно влияют на их рынки, то здесь что-то совсем не сходится», — добавил министр.

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На логистику экспорта украинских агротоваров в 2022 году пришлось потратить EUR857 млн, в то же время расходы на экспорт зерна выросли до EUR67 за тонну, что принесло пользу логистическим компаниям ЕС и способствовало увеличению налоговых поступлений в ЕС.

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