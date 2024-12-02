Украина превысила установленный лимит экспорта кукурузы в ЕС — аналитики
По расчетам аналитиков, Украина уже превысила предел экспорта кукурузы в ЕС. Об этом сообщает провайдер глобальной аналитической информации по финансовым и сырьевым рынкам Barva Invest.
Данные Еврокомиссии, на которые ориентируется ЕС, еще не обновились.
«Так что вскоре запестрят заголовки «ЕС запретит импорт кукурузы из Украины», — прогнозируют в компании.
Хотя у ЕС действительно есть возможность применить инструмент «аварийного тормоза», созданный для таких ситуаций, на практике это, вероятно, ограничится сниженным экспортным лимитом на 2025 год и сохранением нулевой тарифной ставки, отмечают аналитики.
Создается впечатление, что ЕС сознательно сделал условия применения аварийного тормоза и других механизмов максимально нечеткими, чтобы избежать давления со стороны местных антиукраинских лоббистов. Впрочем, риск негативных последствий для Украины остается.
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